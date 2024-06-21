86-летний водитель погиб в ДТП в Алтайском крае
По предварительной информации, виновником стал другой автомобилист, который выехал на встречную полосу
21 июня 2024, 23:33, ИА Амител
86-летний водитель погиб после жесткого ДТП в Петропавловском районе. Как сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции, авария случилась в 15:45 на 33-м километре автодороги Петропавловское – Камышенка – а/д К-12.
По предварительной информации, 33-летний водитель за рулем Mazda 3, двигаясь со стороны села Солоновка в направлении Камышенки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, которым управлял пожилой мужчина.
В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.
05:37:39 22-06-2024
Запретить 33-х летним водителям садиться за руль...
12:33:58 22-06-2024
В телефоне , наверное, отвлекся. Мобилы - зло.
13:08:30 22-06-2024
Отбойники надо делать на всех дорогах, тогда трагедий будет меньше.
13:47:39 22-06-2024
При таких исходах лишать прав надо пожизненно. При нарушении каторга на 15 лет за паёк работать.