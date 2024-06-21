86-летний водитель погиб в ДТП в Алтайском крае

По предварительной информации, виновником стал другой автомобилист, который выехал на встречную полосу

21 июня 2024, 23:33, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

86-летний водитель погиб после жесткого ДТП в Петропавловском районе. Как сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции, авария случилась в 15:45 на 33-м километре автодороги Петропавловское – Камышенка – а/д К-12.

По предварительной информации, 33-летний водитель за рулем Mazda 3, двигаясь со стороны села Солоновка в направлении Камышенки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, которым управлял пожилой мужчина.

В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.