87 млн рублей направили на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле
На эти деньги купили дорожные котроллеры, детекторы транспорта и другое оборудование
15 декабря 2023, 10:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 86,8 млн рублей, сообщает мэрия.
На эти деньги:
- смонтировали дорожные контроллеры, детекторы транспорта и светофоры на 27 участках на Попова, Власихинской, Ленина и Павловском тракте;
- поставили два комплекса метеомониторинга на пересечении Попова с Юрина и Павловского тракта с Малахова;
- установили на эти объекты и 43 светофора систему обеспечения информационной безопасности;
- купили 29 видеодетекторов.
"Все мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнили в полном объеме. Полный ввод интеллектуальной транспортной системы в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года", – добавили в пресс-службе.
11:46:10 15-12-2023
И какие функции будет эта система выполнять?
12:41:45 15-12-2023
Гость (11:46:10 15-12-2023) И какие функции будет эта система выполнять?... Создавать "пробки")
16:37:15 15-12-2023
Гость (11:46:10 15-12-2023) И какие функции будет эта система выполнять?... функции прибыли ростелекома
12:03:04 15-12-2023
Только у этой системы интеллект ниже , чем у воробья.
12:03:40 15-12-2023
В следующем году можно закупить в США, Китае или Израиле беспилотный пассажирский транспорт. Или дождаться своего,отечественного. Лет через 50.
00:17:12 16-12-2023
Гость (12:03:40 15-12-2023) В следующем году можно закупить в США, Китае или Израиле бес... после выборов, лет 200
13:00:22 15-12-2023
Лучше бы 7 автобусов купили новых
00:17:45 16-12-2023
Для начала установить на перекрестки камеры и программы, определяющие количество автомобилей. и давать больше зеленого света тем, где больше авто. В Японии это работает уже лет 20-30. Если на дороге А 5 авто, а на дороге Б 30 авто, то для Б зеленого давать в 5 раз больше. А тогда будет максимальная эффективность, максимальная пропускная способность перекрестка. Это так просто.
16:12:28 16-12-2023
Гость (00:17:45 16-12-2023) Для начала установить на перекрестки камеры и программы, опр... Это совсем не просто. Для одного перекрёстка да, просто. А для всей системы движения транспорта в городе нет. Нужно не только мгновенно и одновременно анализировать состояние дел на всех перекрёстках (для начала хотя бы на десятке ближайших), но и пытаться представить картинку возможного изменения на ближайшее время минут 15-ти. А, учитывая множество переменных, некоторые из которых могут быть как ветер в атмосфере, будет очень и очень непросто.