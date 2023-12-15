87 млн рублей направили на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле

На эти деньги купили дорожные котроллеры, детекторы транспорта и другое оборудование

15 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2023 году на развитие интеллектуальной транспортной системы в Барнауле потратили 86,8 млн рублей, сообщает мэрия.

На эти деньги:

смонтировали дорожные контроллеры, детекторы транспорта и светофоры на 27 участках на Попова, Власихинской, Ленина и Павловском тракте;

поставили два комплекса метеомониторинга на пересечении Попова с Юрина и Павловского тракта с Малахова;

установили на эти объекты и 43 светофора систему обеспечения информационной безопасности;

купили 29 видеодетекторов.