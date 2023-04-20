90 человек погибли в Йемене во время раздачи каждому по 10 долларов

Сначала были слышны звуки выстрелов, а затем погас свет – это вызвало панику

20 апреля 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: кадр из видео "24 МИР"

В столице Йемена Сане при давке во время раздачи милостыни погибли 90 человек, ещё более 300 пострадали, пишет РБК со ссылкой на Sky News Arabia.

Давка произошла, когда люди собрались, чтобы получить финансовую помощь – по 10 долларов каждому.

"Сначала были слышны звуки выстрелов, а затем погас свет из-за короткого замыкания – это привело к панике", – отмечают местные СМИ.

Как уточняет РИА Новости, среди погибших есть взрослые и дети. Многие пострадавшие в критическом состоянии, так что число жертв в ближайшее время может вырасти.

Местные власти пообещали выплатить по 2 тыс. долларов компенсации каждой семье, потерявшей родственника, а раненые получат около 400 долларов.