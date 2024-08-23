930 тысяч улыбок. Сибиряки стали активнее пользоваться новым сервисом оплаты

Общее число оплат улыбкой через сервис Сбера с начала года в регионах Сибири приближается к миллиону транзакций

23 августа 2024, 13:40, ИА Амител erid: LjN8KZvvg

Девушка. Улыбка. Покупки / Фото: freepik

Жители регионов Сибири только в июле 2024 года 217 тысяч раз воспользовались сервисом "Оплата улыбкой" Сбера. Число транзакций, совершенных с помощью биометрии лица с начала года выросло в 4,4 раза, подсчитали аналитики банка.

А всего с начала года общее число оплат улыбкой превысило 930 тысяч (по данным на 18 августа). Активнее других сервисом пользуются жители трех регионов (на их долю приходится 66% биометрических оплат):

Красноярского края;

Новосибирской области;

Алтайского края.

Кратный рост популярности сервиса отмечен во всех сибирских регионах – от увеличения вчетверо в Кузбассе, до 17-кратного роста в Хакасии. Чаще других сибиряков на кассах улыбаются в Красноярском крае – больше 63 тысяч транзакций в июле. Больше 40 тысяч оплат улыбкой за тот же период времени совершили жители Алтайского края, немногим меньше - Новосибирской области (39 тысяч) и Кемеровской области (36 тысяч).

Средний чек оплаты улыбкой с начала года вырос на 27%, составив 546 рублей в июле. Максимальная сумма биометрической оплаты составила 860 тысяч рублей. Совершил такую покупку житель Новосибирской области. Товар стоимостью больше 142 тысяч рублей оплатил улыбкой житель Томской области, а житель Кемеровской области оплатил по биометрии товар на 94 тысячи рублей."Сибиряки по достоинству оценили наш сравнительно новый сервис "Оплата улыбкой", когда можно рассчитаться на кассе магазина просто улыбнувшись. Ни банковская карта, ни телефон, или иное устройство с NFC для этого не понадобятся. Нужно лишь настроить сервис в приложении Сбера с помощью виртуального ассистента, или самостоятельно", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

ПАО Сбербанк

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