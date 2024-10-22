95 лет на страже здоровья. Свой юбилей отмечает санаторий "Сосновый бор"

За эти годы здесь создали мощную оздоровительную базу

22 октября 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8JycEa

Территория санатория / Фото: "Сосновый бор"

В тихом живописном уголке Алтайского края, всего в 35 километрах от Барнаула в окружении хвойного леса и реки Черемшанки уже почти век на страже здоровья стоит санаторий "Сосновый бор". 31 октября 2024 года здесь отпразднуют день рождения. Рассказываем, какой здравница стала за 95 лет своей жизни.

От дачи купца к полноценному курорту

История у этого места долгая и славная. Она началась в далеком 1929 году, когда на базе дачи купца Платонова открыли дом отдыха. В годы Великой Отечественной войны здесь находился интернат для инвалидов, где, помимо природных факторов, использовали трудотерапию и режим питания для восстановления здоровья.

В 1966 году дом отдыха получил новое имя – "Сосновый бор", а в 1983 году началась масштабная реорганизация. Создали лечебную базу, подготовили квалифицированные кадры, провели капитальный ремонт, и в результате появился современный по тем временам курортный санаторий с поликлиникой и пансионатом.

Исторические фото санатория и отдыхающих / Фото: "Сосновый бор"

Многопрофильный центр здоровья

Сегодня "Сосновый бор" – это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение высшей категории, предлагающее множество услуг для поддержания здоровья и лечения различных заболеваний. Санаторий специализируется на лечении заболеваний:

опорно-двигательного аппарата – артриты, остеохондроз, межпозвонковые грыжи и др.;

артриты, остеохондроз, межпозвонковые грыжи и др.; органов дыхания – бронхиты, пневмонии, астма и др.;

бронхиты, пневмонии, астма и др.; желудочно-кишечного тракта и почек – гастриты, язвенная болезнь, панкреатит и др.;

гастриты, язвенная болезнь, панкреатит и др.; сердечно-сосудистой системы – гипертония, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистая дистония и др.;

гипертония, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистая дистония и др.; урологии и андрологии – простатит, цистит, уретрит и др.;

простатит, цистит, уретрит и др.; нервной системы – неврозы, депрессии, бессонница и др.

Также здесь можно пройти восстановление после инсульта или COVID-19*, программы борьбы с хронической усталостью и лишним весом.

За годы работы санаторий накопил богатую лечебно-профилактическую базу и сегодня предлагает более 40 различных методов оздоровления. В том числе массаж и различные оздоровительные процедуры. А еще здесь часто действуют акции на путевки.

Отдых для души и тела

"Сосновый бор" – это не только лечение, но и полноценный отдых.

Гостей ждут уютные номера различных категорий, от стандарта до апартаментов и кедровых домиков, здоровое сбалансированное питание, собственная целебная минеральная вода и чистейший воздух, наполненный ароматом хвои.

Для активного отдыха созданы все условия: прогулки по лесным тропам, рыбалка, сбор грибов и ягод, спортивные площадки с современным покрытием и инвентарем, оборудованная площадка для футбола, место для приготовления шашлыка и терренкуры. На территории санатория есть русская баня, сауна, искусственное озеро с пляжем, танцевальный зал, библиотека и кинозал.

"Сосновый бор" – это еще и идеальное место для проведения конференций, совещаний, тренингов и тимбилдингов. Для мероприятий предусмотрены банкетные и конференц-залы. Возможен трансфер.

Санаторий сегодня / Фото: "Сосновый бор"

Юбилей – отличная возможность не только вспомнить историю здравницы, но и еще раз оценить ее отношение к тысячам людей, которые почти на протяжении века приезжают сюда, чтобы отдохнуть и поправить здоровье.

Санаторий "Сосновый бор"

Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48

Ватсап: +79640861920

Sales@sb22.ru

"Одноклассники"

"ВКонтакте"

* COVID-19 ("Ковид-19")

АО "Санаторий Сосновый бор"

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста