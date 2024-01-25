99-летний ветеран Великой Отечественной войны из Новоалтайска умер в Нью-Йорке
Николай Зайцев с 2015 года возглавлял шествие "Бессмертного полка" в американском городе
25 января 2024, 21:59, ИА Амител
Ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи с союзными войсками из США в День Победы 9 мая 1945 года в Чехословакии полковник в отставке Николай Зайцев скончался в Нью-Йорке на 100-м году жизни. Об этом РИА Новости рассказала координатор "Бессмертного полка" и вице-президент организации "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова.
"Николай Степанович просто утром проснулся, вставал, и сердце остановилось", – рассказала она. Николай Зайцев родился в Новоалтайске. Как рассказала газете "Наш Новоалтайск" племянница ветерана, директор Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина, заслуженный работник культуры РФ Любовь Березина, он окончил школу № 102 (теперь это лицей № 8), а после работал на Алтайском вагоностроительном заводе.
При этом жителям Новоалтайска Зайцев мог запомниться и как автор воспоминаний о войне, которые опубликовали в первом томе городской Книги памяти "Имена Великой Победы". В Нью-Йорке он с 2015 года возглавлял колонну "Бессмертного полка".
01:23:59 26-01-2024
Вечная память
07:34:34 26-01-2024
- "При этом жителям Новоалтайска Зайцев мог запомниться и как автор воспоминаний о войне, которые опубликовали в первом томе городской Книги памяти "Имена Великой Победы". В Нью-Йорке он с 2015 года возглавлял колонну "Бессмертного полка"." =================== Превратности судьбы. Мог ветеран Зайцев в далеком 1945 году представить, что на сотом году своей жизни, умрет в Америке? Нет конечно. Мог ветеран Зайцев, дожить до того возраста в России? Навряд.
07:57:16 26-01-2024
Гость (07:34:34 26-01-2024) - "При этом жителям Новоалтайска Зайцев мог запомниться и ка... Американский воздух благотворен? Или американская медицина - чудесная? Да вовсе нет)) Я знаю о чем говорю, объехал всю Америку в 10-е годы. Не был только в Новом Орлеане, остальные места - зачекинился. В общей сложности провел там полгода. Имел дело и с системой медицины. Вообще не образец.
10:37:51 26-01-2024
Гость (07:34:34 26-01-2024) - "При этом жителям Новоалтайска Зайцев мог запомниться и ка... Только-что писали недавно про женщину-ветерана, отметившую 100 летие. В крае ещё есть несколько ветеранов, переваливших за 100. И умерших в 100 лет было много в прошлые годы.
07:50:09 26-01-2024
Не раскрыта тема, почему "ветеран" сбежал в самое логово нашего врага.
08:06:05 26-01-2024
Гость (07:50:09 26-01-2024) Не раскрыта тема, почему "ветеран" сбежал в самое логово наш... А то, что его дети могли за собой потащить ты не рассматривал? Не) Ты намекаешь на то, что в победившей фашизм стране ветеран войны не имел никаких благ и вынужден был бежать за едой в Америку. Слышь, дурилка, те блага и привилегии, что предоставлены у нас ветеранам/инвалидам ВОВ - мало кому в мире такое давали. В Штатах ветеранам положена пенсия - 1200 баксов на семейную пару. И это не штука двести баксов в России, это именно в США с их уровнем цен, с их затратами. Налоги в США ты в курсе какие?
08:16:03 26-01-2024
Гость (08:06:05 26-01-2024) А то, что его дети могли за собой потащить ты не рассматрива... Дебилоид, хамливый, это означает только одно - "ветеран" воспитывал своих детей в русофобстве и ненависти к своей собственной Родине.
08:38:57 26-01-2024
Гость (08:16:03 26-01-2024) Дебилоид, хамливый, это означает только одно - "ветеран" во... Совсем ты отбитый. Русофобствующий ветеран не стал бы участвовать в Бессмертном полку, ибо это напрямую связано с новыми традициями России. А обзывать меня - пожалуйста) сколько влезет) меня это вообще не волнует.
08:54:52 26-01-2024
Гость (08:38:57 26-01-2024) Совсем ты отбитый. Русофобствующий ветеран не стал бы участв... Сейчас приписывать ему можно всё, что угодно, но реальные факты таковы, что он предал Родину и уехал в логово нашего смертельного врага, от ракет которого постоянно гибнут сейчас наши бойцы, мирные жители, а только что погибли пилоты нашего сбитого самолёта. А тебя имело бы смысл проверить сотрудникам нашей контрразведки на связь с ЦРУ. Соответсвующий запрос я сейчас отправлю через интернет приёмную органов госбезопасности.
10:35:36 26-01-2024
Гость (08:38:57 26-01-2024) Совсем ты отбитый. Русофобствующий ветеран не стал бы участв... Гость, скажи, в России американские ветераны могли бы проводить свои американские бессмертные полки проводить по их установленным законам?
11:42:54 26-01-2024
Гость (10:35:36 26-01-2024) Гость, скажи, в России американские ветераны могли бы провод... В России? Американские шествия? Да вряд ли) Ну только если они не капец как созвучны внутренним политическим правильным процессам в стране)
10:52:28 26-01-2024
Гость (08:06:05 26-01-2024) А то, что его дети могли за собой потащить ты не рассматрива... Гость не надо лукавить, как тот змей подклодный, который совратил твою про - про - бабку на вранье. США: ветераны войны получают только пенсию в примерно 2700 долларов и выше Здесь ветераны Второй мировой войны имеют особую пенсию, а также право на льготные жилищные кредиты, обучение, полный медицинский сервис и в случае необходимости — инвалидную технику. При средней пенсии в США в размере 1500 долларов, ветераны войны получают дополнительное пособие — минимум 1200 долларов. Американские ветераны войны получают также множество льгот и привилегий. Участников Второй мировой войны в США курирует Министерство по делам ветеранов, в ведении которого находится 175 госпиталей, сотни домов престарелых и тысячи районных клиник. Если болезнь или инвалидность ветерана следствие военной службы, то все расходы на его лечение берет на себя государство.
11:44:59 26-01-2024
Гость (10:52:28 26-01-2024) Гость не надо лукавить, как тот змей подклодный, который с... Значит у нас с тобой разный интернет. Я цитировал то что нагуглил, не отсебятину.
13:43:03 26-01-2024
Гость (11:44:59 26-01-2024) Значит у нас с тобой разный интернет. Я цитировал то что наг... Гость, посмотри наш российский интернет - "https://like-a.ru/10-primerov-togo-skolko-i-chto-v-raznyh-s/"
09:20:33 26-01-2024
а что делал ветеран на загнивающем западе? в алтайке бы и до 120 дожить мог...
13:00:07 26-01-2024
Ветеран забугорный для меня лично не ветеран, а обычная пена. Ветераны - только те кто прошел войну здесь, жил в нашей стране, помогал ее восстанавливать после войны. Да, им было тяжело, очень тяжело, но они не сбежали на запад за вкусным куском, не предали свою страну, а здесь ее поднимали из руин.
13:50:52 26-01-2024
Гость (13:00:07 26-01-2024) Ветеран забугорный для меня лично не ветеран, а обычная пена... Гость, а сейчас почему тяжело? Президент призывает на пряча в трудную годину. Когда эти трудные годины закончатся? Сейчас был в Машке - огурец пупырчатый, упаковка 450 грамм - 299 рублей. За это, наши отцы и деды воевали?
14:25:48 26-01-2024
Гость (13:50:52 26-01-2024) Гость, а сейчас почему тяжело? Президент призывает на пряча ... Жизнь вообще сложная штука, и не огурцами ее измерять. Хотя для тебя нет другого мерила кроме того что ты можешь сожрать или как-то потребить и тебе лишь бы поныть, да либеросос ?
14:17:43 26-01-2024
Мало инфы. Как он туда попал? Когда? Николай Зайцев с 2015 года возглавлял шествие "Бессмертного полка" в американском городе. Немного отбелили мужика. Почему с 15? Может где человеку хорошо, там и его Родина?
14:28:02 26-01-2024
Гость (14:17:43 26-01-2024) Мало инфы. Как он туда попал? Когда? Николай Зайцев с 2015 г... - "Может где человеку хорошо, там и его Родина?"==== Гость и Бог, так считает - от добра, добра не ищут. Если бы у нас было лучше, чем в той Америке, то американцы бы к нам приселились. Площади необъятные, на всех хватило бы.
14:36:49 26-01-2024
«Родина всюду, где хорошо», — говорил Цицерон. Где хорошо, там и отечество.
15:15:39 26-01-2024
Не надо оплевывать ветерана этого. Он через такое прошел через что может один из сотен только пройти и остаться нормальным человеком. И вы не знаете причин по которым он уехал туда. Например болел раком а именно такой рак лечили там, уехал его единственный ребенок а он оставался тут один и его забрали туда доживать итд итп. Но надо учесть что потеря родины для него в любом случае была трагедия