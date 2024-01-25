99-летний ветеран Великой Отечественной войны из Новоалтайска умер в Нью-Йорке

Николай Зайцев с 2015 года возглавлял шествие "Бессмертного полка" в американском городе

25 января 2024, 21:59, ИА Амител

Источник снимка: сайт unsplash.com

Ветеран Великой Отечественной войны, участник встречи с союзными войсками из США в День Победы 9 мая 1945 года в Чехословакии полковник в отставке Николай Зайцев скончался в Нью-Йорке на 100-м году жизни. Об этом РИА Новости рассказала координатор "Бессмертного полка" и вице-президент организации "Русская молодежь Америки" Марина Иванникова.

"Николай Степанович просто утром проснулся, вставал, и сердце остановилось", – рассказала она. Николай Зайцев родился в Новоалтайске. Как рассказала газете "Наш Новоалтайск" племянница ветерана, директор Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина, заслуженный работник культуры РФ Любовь Березина, он окончил школу № 102 (теперь это лицей № 8), а после работал на Алтайском вагоностроительном заводе.

При этом жителям Новоалтайска Зайцев мог запомниться и как автор воспоминаний о войне, которые опубликовали в первом томе городской Книги памяти "Имена Великой Победы". В Нью-Йорке он с 2015 года возглавлял колонну "Бессмертного полка".