А девальвация будет? Эксперты ЦБ о том, что происходит с рублем и ключевой ставкой
Когда введут цифровой рубль и заменит ли он наличный расчет
24 ноября 2023, 09:45, ИА Амител
С начала осени 2023 года Центробанк РФ уже несколько раз поднял ключевую ставку. Для чего это нужно и не ждать ли жителям страны девальвации рубля, рассказала в "Переговорке" на amic.ru Светлана Шишкина, начальник экономического отдела Отделения Барнаул Банка России. А Олег Алехин, заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Барнаул Банка России, пояснил, для чего в стране вводится цифровой рубль и кому он будет выгоден. Поговорили и о многом другом. В частности о том, когда уже замедлится инфляция, в чем выгоднее и безопаснее сегодня хранить деньги.
Кто в "Переговорке"?
Олег Алехин. Родился 15.10.1977 в г. Барнауле. В 1994 году окончил Мало-Бутырскую среднюю школу Мамонтовского р-на Алтайского края.
В 1996 году окончил Барнаульскую банковскую школу.
В 2003-м – Алтайский государственный аграрный университет по специальности "бухгалтерский учет и аудит".
C 1998 по 2015 год работал в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка РФ по Алтайскому краю.
С 2018-го – заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ.
Светлана Шишкина. Родилась в 1990 году.
В 2013-м окончила Алтайский государственный технический университет, Институт экономики и управления по специальности "государственное и муниципальное управление". В 2015 году продолжила обучение в том же вузе на кафедре "Финансы и кредит", получила степень магистра по направлению "Банковский менеджмент".
С 2013-го за пять лет работы в Алтайском центре инвестиций и развития прошла путь от экономиста первой категории до главного экономиста отдела экспертизы инвестиционных проектов.
В 2018 году перешла в экономический отдел в Отделение Барнаул Банка России на должность руководителя направления регионального экономического анализа. С августа 2020-го – начальник экономического отдела. 01:22 Что происходит сегодня в России с рублем и валютой. Что такого случилось, что в октябре, впервые с начала 2023-го, рубль начал укрепляться.
03:45 Какие у Центробанка имеются инструменты для укрепления рубля? Что такое "режим плавающего валютного курса". И как вообще устанавливается валютный курс.
05:25 О цифровом рубле. Что это такое, зачем он нужен и чем отличается от безналичного рубля.
06:41 Почему растет инфляция и ждать ли жителям страны девальвации.
09:19 Когда инфляция замедлится.
10:03 В чем сегодня выгоднее и безопаснее хранить средства жителям России.
11:39 А можно ли уже хранить деньги в цифровом рубле?
13:28 После введения цифрового рубля останутся ли в обращении наличные деньги?
14:31 В чем выгода государству от введения цифрового рубля?
15:47 "Ситуация непростая". О том, что происходит на рынке ипотечного кредитования в Алтайском крае после того, как ставки выросли.
17:57 А что происходит с потребительскими кредитами?
18:42 О том, как будет работать "постоянный" механизм кредитных каникул после 1 января 2024 года. Что это такое и кто сможет воспользоваться такими каникулами.
20:15 Когда в Алтайском крае повсеместно введут цифровой рубль. И есть ли возможность у простого жителя уже сейчас возможность принять участие в эксперименте?
22:27 Можно ли будет пользоваться цифровым рублем за границей?
10:01:03 24-11-2023
Лучше бы текстом!
10:44:51 24-11-2023
Гость (10:01:03 24-11-2023) Лучше бы текстом!... Всё будет хорошо, если вкратце
10:58:45 24-11-2023
Гость (10:01:03 24-11-2023) Лучше бы текстом!... А девальвация будет? Эксперты ЦБ о том, что происходит с рублем и ключевой ставкой 00:00 Курс рубля и инфляция • В последние несколько недель курс рубля укрепляется, инфляция по Алтайскому краю составила 8% годовых. • В октябре месяце инфляция увеличилась на 1% по сравнению с сентябрем. 05:33 Цифровой рубль • Цифровой рубль - третья форма рубля, операции с ним для граждан будут бесплатными. • В перспективе цифровым рублем можно будет рассчитаться там, где нет интернета. 07:28 Ключевая ставка и инфляция • Ключевая ставка влияет на спрос внутри страны и инфляцию. • По Алтайскому краю инфляция составила 8% годовых, ожидается замедление до 4-45% годовых. 10:14 Выгодно хранить средства • Самым безопасным инструментом являются банковские вклады, они застрахованы и имеют доходность. • В настоящее время выгодно хранить средства в рублях, так как растут рублевые депозиты. 12:03 Введение цифрового рубля • В настоящее время идет пилотный проект по введению цифрового рубля, который включает в себя отработку всех ключевых задач, таких как открытие и закрытие цифровых кошельков, переводы между гражданами цифровыми рублями, оплата товаров и услуг с помощью QR кода. • Цифровой рубль отличается от других форм денег, таких как наличные и безналичные, и будет использоваться в дополнение к ним. 13:57 Выгода для населения и бизнеса • Введение цифрового рубля выгодно для населения, так как оно позволяет экономить на комиссиях и процентных ставках. • Для бизнеса это также выгодно, так как расчеты с использованием цифрового рубля стоят меньше, что позволяет сэкономить денежные средства. 16:40 Текущая ситуация на рынке кредитования • В настоящее время наблюдается рост ипотечных кредитов, что связано с льготными ставками и стремлением населения успеть оформить ипотечный кредит до повышения ставок. • Потребительские кредиты также растут, но с меньшей скоростью, что связано с повышением ключевой ставки и переносом изменений в экономике на все направления кредитования. 19:27 Механизм кредитных каникул • С 1 января 2023 года в России вводится постоянный механизм кредитных каникул, который позволяет гражданам воспользоваться ими, если их доход снижен на 30% и более, а также если они попали в тяжелую кризисную ситуацию. 21:20 Будущее за цифровым рублем • В будущем ожидается активное использование цифрового рубля, так как он предоставляет удобство и выгоду для населения и бизнеса. • В настоящее время платформа цифрового рубля прорабатывается для использования на трансграничном пространстве, но пока это в планах.
12:19:50 24-11-2023
гость (10:58:45 24-11-2023) А девальвация будет? Эксперты ЦБ о том, что происходит с руб... уже не самый выгодный инструмент - депозиты, поскольку налог придумали - аж 13% -немыслимо! Куда катимся???
10:44:25 24-11-2023
ЦБ поднимает ставку чтобы снизить инфляциюи закредитованность Кредиты для бизнеса становятся дороже. И бизнес поднимает цены, потребители берут больше кредитов, чтоб хоть как-то выжить. ЦРУшникам такие схемы и не снились
10:58:25 24-11-2023
Эксперты профукавшие сотни миллиардов (если не хуже) непонятно в чем эксперты. Каждый год девальвируют рубль на 15- 30% по отношению к доллару.
11:20:22 24-11-2023
Эксперты? эксперты по развешиванию макарошек.
11:24:27 24-11-2023
Цифровой рубле - это нарратив глобалистов. Это не для удобства народа, а для удобства контроля и управления. Принудительно блокировать и снимать денежные средства будет очень удобно. А тогда подключат ИИ вместо судей будет еще лучше. Не кому ничего не докажешь.
14:14:40 24-11-2023
гость (11:24:27 24-11-2023) Цифровой рубле - это нарратив глобалистов. Это не для удобс... А народу что ни сделай - всё недовольны. Расчет картами - удобно, быстро, просто. СБП - удобно всем, и магазинам и потребителям. И с цифровым рублем всё будет хорошо.
14:16:33 24-11-2023
гость (11:24:27 24-11-2023) Цифровой рубле - это нарратив глобалистов. Это не для удобс... Вы наверное много кому чего должны раз так беспокоитесь :)
12:24:04 24-11-2023
Про инфляцию в 7% и даже, о ужас 8%, уже не смешно даже слушать. И да, прошлый совет от их руководительницы больше летать самолетами, чтобы не так остро чувствовать инфляцию, уже не работает. Там тоже все подорожало, но правда еще не в 2-3 раза, есть еще потенциал
12:24:30 24-11-2023
Что-то Олег Алехин с 1977 года очень плохо сохранился. лет на 10-15 старше выглядит.
19:01:07 24-11-2023
Гость (12:24:30 24-11-2023) Что-то Олег Алехин с 1977 года очень плохо сохранился. лет н... У меня сын старше, но выглядит намного моложе Алехина.
13:34:52 24-11-2023
Что значит будет? Они и не девалась никуда.
13:59:59 24-11-2023
1.Так и не ответил чем цифровой рубль отличается от безнала. Такое ощущение что он сам не знает. 2.Считать инфляцию по стоимости машин - это круто.
18:17:18 24-11-2023
гость (13:59:59 24-11-2023) 1.Так и не ответил чем цифровой рубль отличается от безнала.... Цифрорубль может быть и не в банке
15:08:30 24-11-2023
каждый год обещают инфляцию 4 %, но она почему-то их не слушается... Обещать не значит жениться
18:14:52 24-11-2023
Хосспадя, провинциальные эксперды! Даже не смешно.
10:45:49 25-11-2023
Крупные специалисты одним словом! Политех и аграрный выпускают финансовых гениев...
11:20:25 25-11-2023
Будет!? Серьезно? А сейчас то что происходит?!
20:44:47 07-12-2023
Гость (19:01:07 24-11-2023) У меня сын старше, но выглядит намного моложе Алехина.... Вам больше сказать нечего, как обсудить человека? Воспитания ноль!