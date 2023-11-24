А девальвация будет? Эксперты ЦБ о том, что происходит с рублем и ключевой ставкой

Когда введут цифровой рубль и заменит ли он наличный расчет

24 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

С начала осени 2023 года Центробанк РФ уже несколько раз поднял ключевую ставку. Для чего это нужно и не ждать ли жителям страны девальвации рубля, рассказала в "Переговорке" на amic.ru Светлана Шишкина, начальник экономического отдела Отделения Барнаул Банка России. А Олег Алехин, заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Барнаул Банка России, пояснил, для чего в стране вводится цифровой рубль и кому он будет выгоден. Поговорили и о многом другом. В частности о том, когда уже замедлится инфляция, в чем выгоднее и безопаснее сегодня хранить деньги.

Кто в "Переговорке"?



Олег Алехин. Родился 15.10.1977 в г. Барнауле. В 1994 году окончил Мало-Бутырскую среднюю школу Мамонтовского р-на Алтайского края.

В 1996 году окончил Барнаульскую банковскую школу.

В 2003-м – Алтайский государственный аграрный университет по специальности "бухгалтерский учет и аудит".

C 1998 по 2015 год работал в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка РФ по Алтайскому краю.

С 2018-го – заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка РФ.



Светлана Шишкина. Родилась в 1990 году.

В 2013-м окончила Алтайский государственный технический университет, Институт экономики и управления по специальности "государственное и муниципальное управление". В 2015 году продолжила обучение в том же вузе на кафедре "Финансы и кредит", получила степень магистра по направлению "Банковский менеджмент".

С 2013-го за пять лет работы в Алтайском центре инвестиций и развития прошла путь от экономиста первой категории до главного экономиста отдела экспертизы инвестиционных проектов.

В 2018 году перешла в экономический отдел в Отделение Барнаул Банка России на должность руководителя направления регионального экономического анализа. С августа 2020-го – начальник экономического отдела. 01:22 Что происходит сегодня в России с рублем и валютой. Что такого случилось, что в октябре, впервые с начала 2023-го, рубль начал укрепляться.

03:45 Какие у Центробанка имеются инструменты для укрепления рубля? Что такое "режим плавающего валютного курса". И как вообще устанавливается валютный курс.

05:25 О цифровом рубле. Что это такое, зачем он нужен и чем отличается от безналичного рубля.

06:41 Почему растет инфляция и ждать ли жителям страны девальвации.

09:19 Когда инфляция замедлится.

10:03 В чем сегодня выгоднее и безопаснее хранить средства жителям России.

11:39 А можно ли уже хранить деньги в цифровом рубле?

13:28 После введения цифрового рубля останутся ли в обращении наличные деньги?

14:31 В чем выгода государству от введения цифрового рубля?

15:47 "Ситуация непростая". О том, что происходит на рынке ипотечного кредитования в Алтайском крае после того, как ставки выросли.

17:57 А что происходит с потребительскими кредитами?

18:42 О том, как будет работать "постоянный" механизм кредитных каникул после 1 января 2024 года. Что это такое и кто сможет воспользоваться такими каникулами.

20:15 Когда в Алтайском крае повсеместно введут цифровой рубль. И есть ли возможность у простого жителя уже сейчас возможность принять участие в эксперименте?

22:27 Можно ли будет пользоваться цифровым рублем за границей?