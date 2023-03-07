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"А мужики так и падают". Журналист amic проверил, что терпит женщина ради красоты

Вячеслав Кондаков согласился пройти сразу несколько косметических процедур, чтобы понять: красота требует терпения. И ещё раз терпения

07 марта 2023, 09:45, ИА Амител

"Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбенеют, а которые послабей – так и падают", – кто из девушек не мечтал об этом так же, как и героиня из фильма "Девчата". И кто из мужчин пренебрежительно не фыркал: хочешь быть красивой – будь.

И как непросто порой женщине объяснить мужчинам, какой ценой даётся красота. В преддверии 8 Марта слабая и нежная половина редакции amic.ru коварным образом заманила своего коллегу Вячеслава Кондакова в салон красоты. И там он на собственном примере убедился, сколько всякого разного приходится выдержать женщине, чтобы мужчины нами восхищались, столбенели и падали. Все мучения Славы смотрите в нашем видео. Нецензурные выражения, которые наш воспитанный коллега до этого практически не употреблял, мы запикали.

Спойлер: при просмотре этого видео в редакции девочки смеялись. Мальчики сочувствовали Славе и громко радовались, что в прекрасные ручки Евгении Даровской попались не они.

Какие процедуры прошёл Слава:

– депиляция;
– маникюр;
– маска для лица.

От чистки лица, ламинирования ресниц и волос отказался наотрез.

Где проходил эксперимент:

Салон красоты "Sахар"
Барнаул, ​пр. Красноармейский, 51а, 4 этаж, ТРЦ "Гулливер"
+73852997377
"ВКонтакте"

ИП Шейко Екатерина Александровна

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Комментарии 5

  • зону глубокого бикини тоже депилировал?
    07 марта, Гость   Ответить
  • Я не смог смотреть дальше того момента, когда мастер повторно намазала чем-то подмышки парню... Вы на словах мне скажите- до лазерного отбеливания ануса, надеюсь, не дошло?
    07 марта, Гость   Ответить
  • Аж за этого парня больно стало, хорошо, что ему брови не стали выщипывать
    07 марта, Гость   Ответить
  • там напротив салона, в двух метрах, фитнес центр есть. Парню лучше бы туда, конечно. Даже, я бы сказала, нужно туда. А "на масочке" жена потерпит.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "А "на масочке" жена потерпит" я так понимаю, что вы и есть та самая жена?))
    09 марта, Гость   Ответить
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