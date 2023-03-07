"А мужики так и падают". Журналист amic проверил, что терпит женщина ради красоты

Вячеслав Кондаков согласился пройти сразу несколько косметических процедур, чтобы понять: красота требует терпения. И ещё раз терпения

07 марта 2023, 09:45, ИА Амител

"Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбенеют, а которые послабей – так и падают", – кто из девушек не мечтал об этом так же, как и героиня из фильма "Девчата". И кто из мужчин пренебрежительно не фыркал: хочешь быть красивой – будь.

И как непросто порой женщине объяснить мужчинам, какой ценой даётся красота. В преддверии 8 Марта слабая и нежная половина редакции amic.ru коварным образом заманила своего коллегу Вячеслава Кондакова в салон красоты. И там он на собственном примере убедился, сколько всякого разного приходится выдержать женщине, чтобы мужчины нами восхищались, столбенели и падали. Все мучения Славы смотрите в нашем видео. Нецензурные выражения, которые наш воспитанный коллега до этого практически не употреблял, мы запикали.

Спойлер: при просмотре этого видео в редакции девочки смеялись. Мальчики сочувствовали Славе и громко радовались, что в прекрасные ручки Евгении Даровской попались не они.

Какие процедуры прошёл Слава:

– депиляция;

– маникюр;

– маска для лица.

От чистки лица, ламинирования ресниц и волос отказался наотрез.

Где проходил эксперимент:

Салон красоты "Sахар"

Барнаул, ​пр. Красноармейский, 51а, 4 этаж, ТРЦ "Гулливер"

+73852997377

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ИП Шейко Екатерина Александровна

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