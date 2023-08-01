"А по краям — бездна". Барнаулец рассказал, как покорял Эльбрус

Ради восхождения на самую высокую гору России пришлось бросить курить

01 августа 2023, 07:25, ИА Амител

Восхождение на Эльбрус. Фото предоставлено героем публикации

Врач-рентгенолог Борис Евдокимов болеет горами с ранних лет. Отдыху на популярных морских курортах мира он предпочитает горные походы, сплавы по горным рекам и горные лыжи. Эльбрус был его мечтой с детства: как-то у тети на столе под стеклом увидел фотографию, где она стоит на вершине этого горного пика, и просто понял, что однажды тоже там будет. Гора позвала его сама. Весной 2019 года камчатский друг позвонил и предложил взять тур-восхождение. Раздумий и сомнений не было: дальнейшие события закрутились стремительно, как камни во время горного камнепада.

Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря), при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Включен в список высочайших вершин мира. Первое восхождение на Эльбрус произошло в рамках научной экспедиции Российской академии наук 22 июля 1829 года. Покорение горы участники приветствовали тремя ружейными залпами.

Осенний марафон

"Эльбрус стал моей первой настоящей вершиной, – признается Борис. – До этого я бывал и в Горном Алтае, и на вулканах Камчатки, и в горах Чечни, но все они не превышали 2 тысяч метров над уровнем моря. А для альпиниста это все равно, что ходить по равнине".

Какого-то специального "райдера" у друзей не было, но одно условие все же было принципиальным. Покорится гора или нет – неизвестно, но если уж тому суждено случиться, хотелось бы не толочься на "пятачке" с десятками других туристов, а побыть наедине – с природой, с собой, почувствовать мощь древнего Эльбруса, услышать его дыхание.

А посему вопреки общепринятым трендам альпинизма решено было идти не летом, а осенью, и маленькой группой – трое друзей-альпинистов и гид-инструктор.

За оставшиеся полгода ребята усердно подтягивались "по физике": бегали, тренировали силу и выносливость. Борис даже ради восхождения бросил курить. Как единственный врач в своей группе он прекрасно понимал: сигареты и неизбежная на большой высоте гипоксия – несовместимы.

За неделю до восхождения друзья прибыли в поселок Терскол у подножья Эльбруса. В оставшиеся дни им предстояло пройти акклиматизацию, совершить ряд тренировочных подъемов, чтобы "почувствовать гору" и притереться друг к другу и инструктору.

"У нас была замечательный гид Аня, местная девушка из Кабардино-Балкарии. Многие удивляются: "Девушка-гид? Да это несерьезно!" На самом деле для увлеченного человека пол не имеет значения. Мы – взрослые мужчины – за ней не поспевали. Когда я спросил, сколько у нее было восхождений, Аня ответила: "Ваше будет 264-е". Да как так?! Я столько раз в "Марию-Ра", наверное, не ходил!" – смеется Борис.

Гора не пустила

Накануне восхождения группу на горнолыжном подъемнике доставили в базовый лагерь на высоте 3400 метров над уровнем моря. Оттуда, ночью 17 октября 2019 года, ребята начали свой путь на вершину.

Третий участник подъема "слился" почти сразу: побоялся высоты. Непосвященному человеку может показаться, что при нахождении на горе альтитуда чувствуется не так резко, как, например, если смотреть вниз с крыши многоэтажки. На самом деле на любом маршруте есть участки – узкие тропки на гребне горы. Только по одному человеку в ряд и пройти.

"Красота там невероятная – перед тобой весь Кавказ как на ладони. А глянешь вниз – по краям бездна", – признается Борис.Вот такой участок на первом же этапе подъема не смог преодолеть из-за страха высоты один из членов группы. Кстати, это была уже его третья попытка покорить Эльбрус, но гора вновь его не приняла.

Восхождение на Эльбрус. Фото предоставлено героем публикации

Дальше шли втроем – медленно, в крепкой связке друг с другом, цепляясь ботинками-кошками за лед, а начиная с этой высоты лед на Эльбрусе лежит круглый год. Поначалу было холодно, -17 градусов, но постепенно солнце так разогрело воздух, что захотелось снять пуховики и двуслойные ботинки.

"Моя тетя и вся ее группа сфотографированы на вершине Эльбруса в купальниках. Мы тоже так хотели, но наша Аня не разрешила. Расцепить связку на леднике очень опасно: можно легко сорваться и погибнуть", – говорит Борис.Восхождение длилось восемь часов. Последние 400 метров ребята буквально ползли в обнимку, неся друг друга в гору. Назад шли почти в два раза быстрее, в итоге весь маршрут туда и обратно преодолели за 12 часов.

Восхождение на Эльбрус. Фото предоставлено героем публикации

Кубарем вниз

"Что чувствуешь на горе? Восторг – ведь ты стоишь на вершине мира. А еще – зависть к тем, кому еще только предстоит испытать эти невероятные эмоции. И сразу же появляется желание подняться куда-нибудь еще. Но одновременно с этим наваливается и невероятная усталость: хочется кубарем скатиться вниз и дышать полной грудью", – делится впечатлениями Борис.

Кстати, легкую степень горной болезни ребята ощутили еще в базовом лагере на высоте 3400 метров. В первый день пульс не опускался ниже 140 ударов, любые движения казались невероятной физической нагрузкой, даже одеваться было тяжело.

На вершине Эльбруса пробыли недолго: пофотографировались, полюбовались открывающимися видами (в этом месте, говорит Борис, нужно ставить многоточие, потому что словами эту красоту не выразить), подивились оставленными на память от предыдущих альпинистов сувенирами в виде ледорубов и разноцветных ленточек, завязанных на флагштоке, попили чай с бутербродами и пошли на спуск.

"Во второй раз все будет гораздо глубже и осмысленнее, – уверен Борис. – А тогда мы были слишком сосредоточены на процессе: шаг, вдох, шаг, вдох – некогда было по сторонам оглядываться".

Восхождение на Эльбрус. Фото предоставлено героем публикации

Вверх за красотой

А второй раз у Бориса Евдокимова уже не за горами: следующее восхождение запланировано на будущий год. Вот только мечтает мужчина вовсе не о больших заграничных высотах типа Эвереста (8848 метров) или Чогори (8611 метров) – сначала хочет подняться на свою, алтайскую Белуху (4506 метров).

"Пока присматриваюсь, хожу по перевалам на выходных. Вообще, не люблю это слово – "покорить". Это не человек покоряет гору, а гора разрешает подняться до своего уровня. Так что пока знакомлюсь, разговариваю, напрашиваюсь в гости", – улыбается Борис.

Тем, кому еще предстоит первое восхождение, мужчина рекомендует выбирать правильного инструктора – понять это можно по отзывам на специальных альпинистских сайтах.

Хороший инструктор никогда не будет принимать все ваши желания без купюр. Он пообщается с вами о вашей работе, увлечениях, болезнях, травмах и так далее и обязательно предупредит, во что вам лучше не ввязываться ни за какие деньги.

Восхождение на Эльбрус. Фото предоставлено героем публикации

А еще советует не покупать специальное снаряжение, если вы не планируете посвятить себя альпинизму целиком и полностью. Хорошая экипировка стоит очень дорого. Гораздо дешевле и проще взять ее напрокат.

"В том же Терсколе есть все, что нужно, – от пуховиков, ботинок-кошек и ледорубов до термосов и рюкзаков. Я вообще на восхождение приехал в одном спортивном костюме", – поделился Борис.

Отвечая на вопрос, почему вообще человека тянет в горы, Борис Евдокимов выдает свою жизненную философию:

"Идут за красотой. В широком смысле этого слова. Рядом с горой человек – муравей: снизу ему ничего не видно. И только на самом верху можно понять все величие и одновременно хрупкость этого мира. Человек в нем не царь, а гость. Нужно уметь быть благодарным за все, к чему тебе позволили прикоснуться".

Для Бориса это значит – помочь природе. С 90-х годов он принимал активное участие в различных волонтерских акциях.

Восхождение на Эльбрус. Фото предоставлено героем публикации

Благо далеко ходить не надо: у нас есть замечательный Алтайский биосферный заповедник, в который входят Телецкое озеро и долина реки Чулышман – там всегда есть чем заняться. Например, во время последнего похода Борис с группой единомышленников собрали на косе южного берега Золотого озера четыре мешка мусора, оставленного туристами.

"С каждым годом я все больше ассоциирую себя с горами. Горы помогают увидеть и понять настоящее. Мы все куда-то спешим, суетимся, что-то пытаемся обрести, не понимая, что теряем главное – себя. Горы тебе себя возвращают. Недаром такие могучие вершины, как Эльбрус, называют местами силы – там ты ее очень хорошо ощущаешь, она проникает в тебя, делает тебя способным горы свернуть".