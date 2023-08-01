"А по краям — бездна". Барнаулец рассказал, как покорял Эльбрус
Ради восхождения на самую высокую гору России пришлось бросить курить
01 августа 2023, 07:25, ИА Амител
Врач-рентгенолог Борис Евдокимов болеет горами с ранних лет. Отдыху на популярных морских курортах мира он предпочитает горные походы, сплавы по горным рекам и горные лыжи. Эльбрус был его мечтой с детства: как-то у тети на столе под стеклом увидел фотографию, где она стоит на вершине этого горного пика, и просто понял, что однажды тоже там будет. Гора позвала его сама. Весной 2019 года камчатский друг позвонил и предложил взять тур-восхождение. Раздумий и сомнений не было: дальнейшие события закрутились стремительно, как камни во время горного камнепада.
Эльбрус – самая высокая горная вершина России и Европы (5642 метра над уровнем моря), при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Включен в список высочайших вершин мира. Первое восхождение на Эльбрус произошло в рамках научной экспедиции Российской академии наук 22 июля 1829 года. Покорение горы участники приветствовали тремя ружейными залпами.
Осенний марафон
"Эльбрус стал моей первой настоящей вершиной, – признается Борис. – До этого я бывал и в Горном Алтае, и на вулканах Камчатки, и в горах Чечни, но все они не превышали 2 тысяч метров над уровнем моря. А для альпиниста это все равно, что ходить по равнине".
Какого-то специального "райдера" у друзей не было, но одно условие все же было принципиальным. Покорится гора или нет – неизвестно, но если уж тому суждено случиться, хотелось бы не толочься на "пятачке" с десятками других туристов, а побыть наедине – с природой, с собой, почувствовать мощь древнего Эльбруса, услышать его дыхание.
А посему вопреки общепринятым трендам альпинизма решено было идти не летом, а осенью, и маленькой группой – трое друзей-альпинистов и гид-инструктор.
За оставшиеся полгода ребята усердно подтягивались "по физике": бегали, тренировали силу и выносливость. Борис даже ради восхождения бросил курить. Как единственный врач в своей группе он прекрасно понимал: сигареты и неизбежная на большой высоте гипоксия – несовместимы.
За неделю до восхождения друзья прибыли в поселок Терскол у подножья Эльбруса. В оставшиеся дни им предстояло пройти акклиматизацию, совершить ряд тренировочных подъемов, чтобы "почувствовать гору" и притереться друг к другу и инструктору.
"У нас была замечательный гид Аня, местная девушка из Кабардино-Балкарии. Многие удивляются: "Девушка-гид? Да это несерьезно!" На самом деле для увлеченного человека пол не имеет значения. Мы – взрослые мужчины – за ней не поспевали. Когда я спросил, сколько у нее было восхождений, Аня ответила: "Ваше будет 264-е". Да как так?! Я столько раз в "Марию-Ра", наверное, не ходил!" – смеется Борис.
Гора не пустила
Накануне восхождения группу на горнолыжном подъемнике доставили в базовый лагерь на высоте 3400 метров над уровнем моря. Оттуда, ночью 17 октября 2019 года, ребята начали свой путь на вершину.
Третий участник подъема "слился" почти сразу: побоялся высоты. Непосвященному человеку может показаться, что при нахождении на горе альтитуда чувствуется не так резко, как, например, если смотреть вниз с крыши многоэтажки. На самом деле на любом маршруте есть участки – узкие тропки на гребне горы. Только по одному человеку в ряд и пройти.
"Красота там невероятная – перед тобой весь Кавказ как на ладони. А глянешь вниз – по краям бездна", – признается Борис.Вот такой участок на первом же этапе подъема не смог преодолеть из-за страха высоты один из членов группы. Кстати, это была уже его третья попытка покорить Эльбрус, но гора вновь его не приняла.
Дальше шли втроем – медленно, в крепкой связке друг с другом, цепляясь ботинками-кошками за лед, а начиная с этой высоты лед на Эльбрусе лежит круглый год. Поначалу было холодно, -17 градусов, но постепенно солнце так разогрело воздух, что захотелось снять пуховики и двуслойные ботинки.
"Моя тетя и вся ее группа сфотографированы на вершине Эльбруса в купальниках. Мы тоже так хотели, но наша Аня не разрешила. Расцепить связку на леднике очень опасно: можно легко сорваться и погибнуть", – говорит Борис.Восхождение длилось восемь часов. Последние 400 метров ребята буквально ползли в обнимку, неся друг друга в гору. Назад шли почти в два раза быстрее, в итоге весь маршрут туда и обратно преодолели за 12 часов.
Кубарем вниз
"Что чувствуешь на горе? Восторг – ведь ты стоишь на вершине мира. А еще – зависть к тем, кому еще только предстоит испытать эти невероятные эмоции. И сразу же появляется желание подняться куда-нибудь еще. Но одновременно с этим наваливается и невероятная усталость: хочется кубарем скатиться вниз и дышать полной грудью", – делится впечатлениями Борис.
Кстати, легкую степень горной болезни ребята ощутили еще в базовом лагере на высоте 3400 метров. В первый день пульс не опускался ниже 140 ударов, любые движения казались невероятной физической нагрузкой, даже одеваться было тяжело.
На вершине Эльбруса пробыли недолго: пофотографировались, полюбовались открывающимися видами (в этом месте, говорит Борис, нужно ставить многоточие, потому что словами эту красоту не выразить), подивились оставленными на память от предыдущих альпинистов сувенирами в виде ледорубов и разноцветных ленточек, завязанных на флагштоке, попили чай с бутербродами и пошли на спуск.
"Во второй раз все будет гораздо глубже и осмысленнее, – уверен Борис. – А тогда мы были слишком сосредоточены на процессе: шаг, вдох, шаг, вдох – некогда было по сторонам оглядываться".
Вверх за красотой
А второй раз у Бориса Евдокимова уже не за горами: следующее восхождение запланировано на будущий год. Вот только мечтает мужчина вовсе не о больших заграничных высотах типа Эвереста (8848 метров) или Чогори (8611 метров) – сначала хочет подняться на свою, алтайскую Белуху (4506 метров).
"Пока присматриваюсь, хожу по перевалам на выходных. Вообще, не люблю это слово – "покорить". Это не человек покоряет гору, а гора разрешает подняться до своего уровня. Так что пока знакомлюсь, разговариваю, напрашиваюсь в гости", – улыбается Борис.
Тем, кому еще предстоит первое восхождение, мужчина рекомендует выбирать правильного инструктора – понять это можно по отзывам на специальных альпинистских сайтах.
Хороший инструктор никогда не будет принимать все ваши желания без купюр. Он пообщается с вами о вашей работе, увлечениях, болезнях, травмах и так далее и обязательно предупредит, во что вам лучше не ввязываться ни за какие деньги.
А еще советует не покупать специальное снаряжение, если вы не планируете посвятить себя альпинизму целиком и полностью. Хорошая экипировка стоит очень дорого. Гораздо дешевле и проще взять ее напрокат.
"В том же Терсколе есть все, что нужно, – от пуховиков, ботинок-кошек и ледорубов до термосов и рюкзаков. Я вообще на восхождение приехал в одном спортивном костюме", – поделился Борис.
Отвечая на вопрос, почему вообще человека тянет в горы, Борис Евдокимов выдает свою жизненную философию:
"Идут за красотой. В широком смысле этого слова. Рядом с горой человек – муравей: снизу ему ничего не видно. И только на самом верху можно понять все величие и одновременно хрупкость этого мира. Человек в нем не царь, а гость. Нужно уметь быть благодарным за все, к чему тебе позволили прикоснуться".
Для Бориса это значит – помочь природе. С 90-х годов он принимал активное участие в различных волонтерских акциях.
Благо далеко ходить не надо: у нас есть замечательный Алтайский биосферный заповедник, в который входят Телецкое озеро и долина реки Чулышман – там всегда есть чем заняться. Например, во время последнего похода Борис с группой единомышленников собрали на косе южного берега Золотого озера четыре мешка мусора, оставленного туристами.
"С каждым годом я все больше ассоциирую себя с горами. Горы помогают увидеть и понять настоящее. Мы все куда-то спешим, суетимся, что-то пытаемся обрести, не понимая, что теряем главное – себя. Горы тебе себя возвращают. Недаром такие могучие вершины, как Эльбрус, называют местами силы – там ты ее очень хорошо ощущаешь, она проникает в тебя, делает тебя способным горы свернуть".
09:26:09 01-08-2023
А вот если бы у него не было тёти,не было бы фотографий с ней и на зов этой горы он бы не обратил внимания,тем самым многим лишив себя.
10:02:07 01-08-2023
Лет на 10 нужно этих покорятелей в тюрьму садить даже за попытку лезть на гору и рисковать своей и чужими жизнями (спасателей).
10:13:19 01-08-2023
Гость (10:02:07 01-08-2023) Лет на 10 нужно этих покорятелей в тюрьму садить даже за поп... Конечно, лучше всю жизнь дома на диване с пивом пролежать, споря с телевизором.
11:38:34 01-08-2023
Как воодушевленно человек рассказывает с своем маршруте категории 1б ) Те, кто ходит пятерки и шестерки, не так живописно рассказывают))
12:25:11 01-08-2023
Гость (11:38:34 01-08-2023) Как воодушевленно человек рассказывает с своем маршруте кате... Нормально так, с 2000 сразу на 5600. Нам разрешалось не более 1500 за год высотный опыт увеличивать.
21:04:34 01-08-2023
Гость (12:25:11 01-08-2023) Нормально так, с 2000 сразу на 5600. Нам разрешалось не боле... Ну, это коммерческий тур с гидом)
16:16:50 01-08-2023
Протоптано там знатно. Не заблудишься.
12:04:40 03-08-2023
С подъёмником не считается восхождение! И, Белуха - 4509м
08:51:54 07-08-2023
просто порадоваться за человека -- это не про наших людей....жаль. столько желчных комментов, это и есть ср. температура нашего общества - несчастные и оттого злые, сделайте свою жизнь лучше! вперед!