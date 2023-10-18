А поехали в Белокуриху! Где в городе-курорте найти хороший отель для релакса
И такой, чтобы не только отдохнуть, но и подкрепить здоровье перед долгой зимой
18 октября 2023, 09:40, ИА Амител erid: LjN8KYJYU
Наступила осень, а вместе с ней прохладная погода, ветер и слякоть. Именно в это время года многие начинают болеть простудными заболеваниями. Как себе помочь? Укрепить иммунитет и отдохнуть в прекрасном уголке Алтая можно в четырехзвездочном отеле "Россия", который расположен в самом сердце знаменитого курорта Белокуриха. Там недавно провели масштабный ребрендинг, благодаря чему отдых стал еще более комфортным и качественным.
Что изменилось?
Ранее "Россия" работала в формате бизнес-отеля и предлагала отдых для деловых людей. Новая же концепция предполагает не только релакс для души и тела, но и оздоровление: здесь появился собственный оздоровительный центр с акватермальным комплексом. Обновленный отель ждет в гости всех желающих.
Что есть в этом акватермальном комплексе?
Там есть бассейн с гидромассажными зонами и комплексом саун: релакс-сауна, хаммам, русская баня и санариум (тропическая сауна).
Оздоровительный центр предлагает комплексные программы оздоровления, а также множество отдельных процедур, в числе которых:
- баротерапия (лечебное воздействие воздушной средой различного давления);
- псаммотерапия (оздоровление песком);
- бальнеотерапевтические процедуры: пантовые, хвойные, морские, лавандовые ванны и хромотерапия с аромамаслами;
- разнообразные виды массажа (классический, релакс, массаж головы, антицеллюлитный и многие другие);
- система премиального ухода и профилактики старения;
- косметологические программы омоложения и лифтинг.
Какие условия проживания и питания в "России"?
Гостей ждут комфортные, просторные номера на любой вкус с классическим дизайном и функциональной мебелью, от стандартных до двухкомнатных люксов.
Питание – в стильном ресторане "Трапеза", который находится непосредственно в отеле. Он славится отличными блюдами европейской, русской и алтайской кухни, изготовленными преимущественно из продуктов от местных производителей. Завтраки уже включены в стоимость проживания.
На территории есть бесплатная парковка. Рядом с отелем множество вариантов для активного отдыха: лыжероллерная и горнолыжная трасса, прокат спортивного инвентаря, боулинг, бильярд, бар "Винтаж", спортивные и игровые площадки, экскурсии и увлекательные конные прогулки.
Отель "Россия" (Обособленное подразделение АО "Санаторий "Рассия", ОГРН 1022200534784, ИНН 2203000218)
Адрес: Алтайский край, Белокуриха, Славского, 22
Телефон: 8 (800) 250-37-80
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