А поехали в Белокуриху! Где в городе-курорте найти хороший отель для релакса

И такой, чтобы не только отдохнуть, но и подкрепить здоровье перед долгой зимой

18 октября 2023, 09:40, ИА Амител erid: LjN8KYJYU

Бассейн / Фото: курортный отель "Россия"

Наступила осень, а вместе с ней ­прохладная погода, ветер и слякоть. Именно в это время года многие начинают болеть простудными заболеваниями. Как себе помочь? Укрепить иммунитет и отдохнуть в прекрасном уголке Алтая можно в четырехзвездочном отеле "Россия", который расположен в самом сердце знаменитого курорта Белокуриха. Там недавно провели масштабный ребрендинг, благодаря чему отдых стал еще более комфортным и качественным.

Что изменилось?

Ранее "Россия" работала в формате бизнес-отеля и предлагала отдых для деловых людей. Новая же концепция предполагает не только релакс для души и тела, но и оздоровление: здесь появился собственный оздоровительный центр с акватермальным комплексом. Обновленный отель ждет в гости всех желающих.

Что есть в этом акватермальном комплексе?

Там есть бассейн с гидромассажными зонами и комплексом саун: релакс-сауна, хаммам, русская баня и санариум (тропическая сауна).

Оздоровительный центр предлагает комплексные программы оздоровления, а также множество отдельных процедур, в числе которых:

баротерапия (лечебное воздействие воздушной средой различного давления);

псаммотерапия (оздоровление песком);

бальнеотерапевтические процедуры: пантовые, хвойные, морские, лавандовые ванны и хромотерапия с аромамаслами;

разнообразные виды массажа (классический, релакс, массаж головы, антицеллюлитный и многие другие);

система премиального ухода и профилактики старения;

косметологические программы омоложения и лифтинг.

























Отдых и оздоровление / Фото: курортный отель "Россия"

Какие условия проживания и питания в "России"?

Гостей ждут комфортные, просторные номера на любой вкус с классическим дизайном и функциональной мебелью, от стандартных до двухкомнатных люксов.

Питание ­– в стильном ресторане "Трапеза", который находится непосредственно в отеле. Он славится отличными блюдами европейской, русской и алтайской кухни, изготовленными преимущественно из продуктов от местных производителей. Завтраки уже включены в стоимость проживания.

На территории есть бесплатная парковка. Рядом с отелем множество вариантов для активного отдыха: лыжероллерная и горнолыжная трасса, прокат спортивного инвентаря, боулинг, бильярд, бар "Винтаж", спортивные и игровые площадки, экскурсии и увлекательные конные прогулки.

Курортный отель "Россия" / Фото предоставлено компанией

Отель "Россия" (Обособленное подразделение АО "Санаторий "Рассия", ОГРН 1022200534784, ИНН 2203000218)

Адрес: Алтайский край, Белокуриха, Славского, 22

Телефон: 8 (800) 250-37-80

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