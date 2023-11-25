А снег в Алтайском крае будет? Синоптики рассказали, какую погоду ждать в декабре
Ноябрь в регионе выдался значительно теплее нормы
25 ноября 2023, 06:30, ИА Амител
До конца ноября обильных осадков в виде снега в Алтайском крае не предвидится. Однако, согласно долгосрочному прогнозу на декабрь, снег ожидается в большинстве дней первой и второй декад месяца. Его должно выпасть около, а местами чуть больше нормы. Об этом amic.ru рассказал заместитель начальника регионального ЦГМС Александр Люцигер.
Эксперт напомнил, что снежный покров в 2023 году установился по всему Алтайскому краю к 3 ноября. Однако из-за аномально высоких температур через две недели он полностью растаял.
"Начиная с 11 по 19 ноября почти повсеместно у нас в регионе стояли положительные среднесуточные температуры. Вторая декада этого месяца была значительно теплее нормы. Третья декада ноября тоже идет с небольшим превышением нормы. Устойчивый снежный покров установится только в декабре. По предварительному прогнозу, осадков ожидается около и больше нормы. Кроме того, первый зимний месяц прогнозируется теплее нормы на 1,5-2 градуса", – заключил эксперт.
10:09:44 25-11-2023
Хоть погода радует.
14:09:04 25-11-2023
Морозы обещали в ноябре, теперь снег, у нас погоду на завтра сказать с трудом могут, а снег да можно обещать, ведь зимой от должен быть.
14:23:50 25-11-2023
Гость (10:09:44 25-11-2023) Хоть погода радует.... Чем это она радует ? Ни зима ни осень , очень радостно.
14:42:54 25-11-2023
А может бы и не надо снегу то,как то без него комфортнее …
14:45:22 25-11-2023
Ага, гололёд
16:12:25 25-11-2023
жаль не лето круглый год
17:32:38 25-11-2023
Зима должна быть зимою, уже хочется снегом похрустеть.
02:13:07 26-11-2023
Скучно снега нету