Ноябрь в регионе выдался значительно теплее нормы

25 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

До конца ноября обильных осадков в виде снега в Алтайском крае не предвидится. Однако, согласно долгосрочному прогнозу на декабрь, снег ожидается в большинстве дней первой и второй декад месяца. Его должно выпасть около, а местами чуть больше нормы. Об этом amic.ru рассказал заместитель начальника регионального ЦГМС Александр Люцигер.

Эксперт напомнил, что снежный покров в 2023 году установился по всему Алтайскому краю к 3 ноября. Однако из-за аномально высоких температур через две недели он полностью растаял.