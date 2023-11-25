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А снег в Алтайском крае будет? Синоптики рассказали, какую погоду ждать в декабре

Ноябрь в регионе выдался значительно теплее нормы

25 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

До конца ноября обильных осадков в виде снега в Алтайском крае не предвидится. Однако, согласно долгосрочному прогнозу на декабрь, снег ожидается в большинстве дней первой и второй декад месяца. Его должно выпасть около, а местами чуть больше нормы. Об этом amic.ru рассказал заместитель начальника регионального ЦГМС Александр Люцигер.

Эксперт напомнил, что снежный покров в 2023 году установился по всему Алтайскому краю к 3 ноября. Однако из-за аномально высоких температур через две недели он полностью растаял.

"Начиная с 11 по 19 ноября почти повсеместно у нас в регионе стояли положительные среднесуточные температуры. Вторая декада этого месяца была значительно теплее нормы. Третья декада ноября тоже идет с небольшим превышением нормы. Устойчивый снежный покров установится только в декабре. По предварительному прогнозу, осадков ожидается около и больше нормы. Кроме того, первый зимний месяц прогнозируется теплее нормы на 1,5-2 градуса", – заключил эксперт.

Алтайский край Погода

Комментарии 8

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Гость

10:09:44 25-11-2023

Хоть погода радует.

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гость

14:09:04 25-11-2023

Морозы обещали в ноябре, теперь снег, у нас погоду на завтра сказать с трудом могут, а снег да можно обещать, ведь зимой от должен быть.

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Гость

14:23:50 25-11-2023

Гость (10:09:44 25-11-2023) Хоть погода радует.... Чем это она радует ? Ни зима ни осень , очень радостно.

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Гость

14:42:54 25-11-2023

А может бы и не надо снегу то,как то без него комфортнее …

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Алёна

14:45:22 25-11-2023

Ага, гололёд

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Шэрлек

16:12:25 25-11-2023

жаль не лето круглый год

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Дядька

17:32:38 25-11-2023

Зима должна быть зимою, уже хочется снегом похрустеть.

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Андрей

02:13:07 26-11-2023

Скучно снега нету

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