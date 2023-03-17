А ты смотрел "Чебурашку"? Wink представил цифровую премьеру кинохита

И рассказал, в чём секрет самого кассового в истории российского кинопроката фильма

17 марта 2023, 16:16, ИА Амител

Постер фильма / Фото предоставлено "Ростелекомом"

В Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") стартовал показ самого кассового в истории российского кинопроката фильма – доброй комедии "Чебурашка". Производством картины занималась компания Yellow, Black & White, онлайн-кинотеатр START, студия "Союзмультфильм" и телеканал "Россия 1" при поддержке "Фонда кино".

Широкий показ "Чебурашки" в кинотеатрах начался 1 января 2023 года. За время проката фильм завоевал сердца любителей кино всех возрастов и собрал рекордное для российского кино количество зрителей (более 20 млн) и кассу – более 6,6 млрд рублей. Цифру шесть, пожалуй, можно назвать счастливой для "Чебурашки": по информации от создателей картины, на съёмках одного из самых ярких эпизодов было использовано шесть тонн апельсинов.

Сюжет современной киноверсии "Чебурашки" поможет взрослым вернуться в мир детства, а маленьких зрителей познакомит с новым другом. Вместе с непоседливым ушастым персонажем из далёкой апельсиновой страны в приключениях участвуют необыкновенный одинокий садовник Гена и удивительно напоминающая одну вредную старушку тетя-модница Римма. В фильме много новых персонажей, которым предстоит пройти забавные, а порой и опасные испытания, чтобы обрести самую главную награду – настоящую дружбу.

"Успех “Чебурашки” стал беспрецедентным для российского кинорынка. И это совершенно заслуженно, потому что он объединил всё, что любят зрители разных возрастов. Здесь слились в одно целое сказочный и динамичный сюжет с актуальными отсылками, приключения, которые заставляют замирать сердце, мотив дружбы и семейных отношений и забавная непосредственность мультяшных героев из детства, которые появляются в кадре вместе с любимыми артистами. Теперь в этот яркий и добрый мир приключений смогут в любое время погрузиться юные и взрослые зрители Wink", – сказал директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

Возрастное ограничение 6+

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