А во лбу звезда горит. Как в Барнауле украсили улицу Мало-Тобольскую к Новому году

Пешеходная улица стала в этом году неофициально главной праздничной площадкой города

27 декабря 2022, 06:36, ИА Амител

В столице края закончили строительство снежного городка на улице Мало-Тобольская. Все огни зажжены, горки для малышей установлены, ледяные фигуры и барельефы готовы к фотосессиям с барнаульцами. Как сообщает мэрия города, возле ёлки на площадке также установили новогодний ящик с Волшебной почтой Деда Мороза Алтайского края. Опустить письмо с желанием можно до 10 января.

Входные секции в новогодний городок оформлены световыми композициями в виде звезд, которые уже стали популярной фотозоной у гостей Мало-Тобольской. Парковочные места для гостей площадки расположены на внутренней территории рынка «Старый Базар» и со стороны проспекта Социалистического.

Напомним, что власти Барнаула решили в этом году не перекрывать площадь Сахарова на Новый год, не обустраивать там снежный городок Причина — сложная дорожная ситуация в Барнауле из-за ремонта путепроводов на Новом рынке. Вместо этого снежные городки появятся в каждом районе города.