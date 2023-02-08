В Сибири глухарь напал на туристов и повалил на снег сноубордиста

На горнолыжном курорте Шерегеш глухарь напал на пятерых туристов, сообщает "КП-Новосибирск".

"Это не тот склон, где катается основная масса туристов, а территория уже значительно подальше, ближе к лесу. Когда мы увидели птицу – он стал к нам подходить и токать, защищая свою территорию. Я был на сноуборде, хотел немного отъехать, но упал", – рассказал один из новосибирских туристов.