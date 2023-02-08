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В Сибири глухарь напал на туристов и повалил на снег сноубордиста

Отогнать птицу удалось при помощи лыжных палок

08 февраля 2023, 18:42, ИА Амител

На горнолыжном курорте Шерегеш глухарь напал на пятерых туристов, сообщает "КП-Новосибирск".

"Это не тот склон, где катается основная масса туристов, а территория уже значительно подальше, ближе к лесу. Когда мы увидели птицу – он стал к нам подходить и токать, защищая свою территорию. Я был на сноуборде, хотел немного отъехать, но упал", – рассказал один из новосибирских туристов.

Отогнать птицу удалось при помощи лыжных палок. После этого сибиряки ещё немного поснимали глухаря и уехали.

 

Комментарии 3

  • Молодец, нечего шляться кому попало по его территории.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Достали птицу эти лыжники!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Напал на туристов, а повалил сноубордиста. Вот же хитрая птица.
    09 февраля, Гость   Ответить
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