В Сибири глухарь напал на туристов и повалил на снег сноубордиста
Отогнать птицу удалось при помощи лыжных палок
08 февраля 2023, 18:42, ИА Амител
На горнолыжном курорте Шерегеш глухарь напал на пятерых туристов, сообщает "КП-Новосибирск".
"Это не тот склон, где катается основная масса туристов, а территория уже значительно подальше, ближе к лесу. Когда мы увидели птицу – он стал к нам подходить и токать, защищая свою территорию. Я был на сноуборде, хотел немного отъехать, но упал", – рассказал один из новосибирских туристов.
Отогнать птицу удалось при помощи лыжных палок. После этого сибиряки ещё немного поснимали глухаря и уехали.
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