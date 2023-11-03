Большую часть суммы женщина привезла на такси в Барнаул

03 ноября 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

71-летняя жительница Рубцовска отдала мошенникам 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в октябре женщине позвонила незнакомка, представилась следователем и рассказала, что со счетов рубцовчанки кто-то пытается снять деньги по нотариальной доверенности. По инструкции звонившей пенсионерка сняла со счета 1,11 млн рублей и отвезла их на такси в Барнаул, чтобы передать курьеру.

Там же она сняла еще 251 тысячу для курьера, а затем взяла в кредит 125 тысяч и перевела на указанный мошенниками счет.