Абитуриенты из Алтайского края смогут пройти онлайн-консультации в ГИТИС

Рассказываем, как это сделать

27 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Абитуриенты ГИТИС / Фото предоставлено пресс-службой МТС

В Российском институте театрального искусства (ГИТИС) стартовала запись на первичный онлайн-отбор абитуриентов для приема в 2025/2026 учебном году. Молодые жители Алтайского края также смогут пройти консультации и собеседования с педагогами вуза, используя цифровую платформу МТС Линк. Лучшие абитуриенты получат рекомендации для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

Кто может принять участие?

Онлайн-отбор проводят для школьников и студентов, которые получат аттестат в 2025 году, а также выпускников прошлых лет, имеющих действующие результаты ЕГЭ.

"Для Алтайского края, который находится за тысячи километров от столицы, онлайн-формат особенно актуален. Не выезжая за пределы региона, молодые таланты могут пробовать свои силы в поступлении в легендарное учебное заведение. А если кто-то из абитуриентов все же захочет получить консультацию в очном формате, может поехать для этого в Красноярск, где пройдет мероприятие для ребят из СФО. В любом случае это поистине бесценная возможность и шанс для талантливой молодежи из удаленных уголков нашей большой страны", – отметил важность онлайн-формата для абитуриентов из удаленных регионов директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Что именно там нужно будет делать?

Во время онлайн-консультаций абитуриенты должны продемонстрировать чтецкую программу, состоящую из нескольких произведений различных жанров (басня, стихотворение и отрывок из прозы). Также педагоги будут оценивать музыкальность, чувство ритма и пластичность кандидатов. Для участия могут быть предложены задания на вокальные или танцевальные навыки, например, исполнение песни или танца по выбору абитуриента.

Онлайн-консультации для абитуриентов Алтайского края проведет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян.

Где и когда пройдет отбор?

В Алтайском крае отбор состоится 14 и 15 апреля 2025 года на площадке проекта "Поколение М".

Для участия в консультации необходимо пройти предварительную регистрацию.

Для тех, кто предпочитает очные консультации, будет организовано мероприятие в Красноярске. 17 апреля 2025 года мастер проекта "Поколение М", преподаватель ГИТИСа Марина Орёл проведет очную встречу с абитуриентами Сибирского федерального округа. Регистрация на этот этап уже открыта.