Администрация президента ЮАР опровергла планы по выходу страны из МУС

Там заявили, что на пресс-конференции правящей партии сделали "ошибочный комментарий"

26 апреля 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Администрация президента ЮАР заявила, что страна не будет выходить из Международного уголовного суда. Как сообщает ТАСС, там сослались на ошибку в сообщении правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК).

Напомним, что ранее президент Сирил Рамафоса заявил, что власти ЮАР рассмотрят вопрос о выходе из состава Международного уголовного суда (МУС) в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный конгресс" (АНК).

"Администрация президента хотела бы уточнить, что ЮАР остаётся подписантом Римского статута <...>. Это уточнение последовало после ошибочного комментария на пресс-конференции АНК", – заявили в администрации.

Ранее о соответствующих планах заявлял замминистра госпредприятий ЮАР Обед Бапела. Глава ЮАР подтвердил, что это решение приняли на заседании национального исполнительного комитета партии в выходные.

Отметим, что сейчас ЮАР готовится к саммиту БРИКС, на который пригласили президента России Владимира Путина. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.