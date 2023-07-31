Объект возведут для предприятий бытового обслуживания населения

31 июля 2023, 08:16, ИА Амител



















Проект здания на ул. Ткацкой, 85, в Барнауле / Фото: "Мастерская Золотова"

Небольшое здание для оказания услуг населению запроектировали на пересечении ул. Ткацкой и пр. Калинина. Площадка для строительства свободна от объектов, огорожена забором. Рядом расположены гаражи, склады, аварийные двухэтажные дома. Проект запланированного здания рассмотрели на градсовете.

По словам автора, архитектора Владимира Золотова, на площадку сделают два въезда. Так как улица Ткацкая узкая, решено сохранить зеленые насаждения – газоны, а также сделать тротуары. Они необходимы, ведь рядом есть еще один вакантный участок, где, по словам Золотова, может появиться здание выше трех этажей.

Запроектированный объект имеет два полноценных уровня и антресольный этаж. Его площадь – 654 квадратных метра. Планировка внутри здания универсальная: есть две лестницы, одна из которых предусмотрена для посетителей, другая – для персонала.

Участок под строительство / Фото: "Мастерская Золотова"

Часть первого этажа отдана под четыре парковочных места. По словам Владимира Золотова, эта зона может быть использована также для загрузки-разгрузки товаров. Дополнительно 20 машино-мест размещены во дворе.

Объект возведут на основе железобетонного каркаса, стены – из газобетона, фасады планируют оштукатурить.

Участок под строительство / Фото: "Яндекс Карты"

"Застройка выглядит среди окружения спокойно, ровно, без акцентов", – отметил Владимир Золотов.

Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин попросил объяснить назначение первого уровня, где размещены машино-места.

"Там автосервис, стоянка?" – спросил Шадрин.

"Это бытовое обслуживание, есть возможность какие-то товары завезти, разгрузить. Со двора используется парковка, со стороны узкой улицы выполнено благоустройство. Это не автосервис", – ответил Золотов.

Так как других вопросов к проекту не возникло, его согласовали.