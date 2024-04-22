Адреналин и свобода. "Альбион-Моторс" приглашает на тест-драйв пикапа Dongfeng DF6

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22 апреля 2024, 17:40, ИА Амител erid: LjN8JzPjE

Dongfeng DF6 / Фото: "Альбион-Моторс"

После ухода многих известных автомобильных марок российский авторынок быстро заполнился новыми интересными брендами. Например, центр "Альбион-Моторс" стал официальным представителем Dongfeng ("Донгфинг"). И теперь предлагает вниманию мощный и технологичный пикап – Dongfeng DF6. Познакомиться с энергичной новинкой на дороге барнаульцы могут, записавшись на тест-драйв в автоцентре "Альбион-Моторс".

Помощь аграриям

Dongfeng DF6 – отличный помощник для фермеров и сельскохозяйственных предприятий Алтайского края. Он обладает высокой грузоподъемностью и мощным двигателем, что делает его идеальным для перевозки материалов и оборудования на поля и обратно. Благодаря своей прочной конструкции он справляется с тяжелыми условиями и сложным рельефом местности.

Пикап имеет мощную грузоподъемность и обеспечивает надежность и удобство перевозки грузов до одной тонны.

Dongfeng DF6 станет незаменимым помощником для фермеров и аграрных предприятий во время посевных работ и других сельскохозяйственных мероприятий на Алтае.

Dongfeng DF6 / Фото: "Альбион-Моторс"

Запись на тест-драйв

С 19 марта по 3 мая 2024 года можно пройти захватывающий тест-драйв пикапа Dongfeng DF6 в автоцентре "Альбион-Моторс". Не упустите возможность проверить его мощь и комфорт на собственном опыте.

Чтобы испытать автомобиль, звоните по номеру +7 (3852) 68-00-68. Бронируйте время, не упустите шанс почувствовать адреналин и свободу на дороге вместе с Dongfeng.

"Альбион-Моторс"

Адрес: Барнаул, пр. Калинина, 15е

Тел.: +7 (3852) 68-00-68

ООО "Альбион-Моторс НСК"

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