Адреналин. Скорость. Энергия. В Рассказихе пройдет яркая международная гонка

Жителей Алтайского края приглашают присоединиться и почувствовать всю мощь и силу соревнований

26 июня 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K4hBt

Ралли "Шелковый путь" / Фото прошлых лет предоставлено организатором

Хотите насладиться ярким зрелищем? Тогда приходите на захватывающее ралли, этап которого пройдет на территории Алтайского края со стартом в с. Рассказиха. Это не просто гонка, это – шанс стать свидетелем симбиоза скорости, мощи и мастерства пилотов, окунуться в мир адреналина и ярких эмоций, почувствовать на себе всю страсть и энергию, которые вкладывают гонщики в борьбу за первенство на трассе. Уже 15 лет ралли "Шелковый путь" объединяет тысячи участников. Рассказываем, когда и где можно посетить мероприятие.

Сила духа, стойкость и громкие имена

Ралли "Шелковый путь" – уникальный, трансконтинентальный проект мирового значения. За прошедшие годы международная гонка в дисциплине "ралли-рейды" собрала вокруг себя громкие имена, объединив дипломатические, социальные, экономические и спортивные интересы сразу нескольких государств в области автоспорта.

Ралли-марафоны – это не только проверка техники на прочность, преодоление сложностей трассы, прежде всего – это испытание человека, его силы духа, воли к победе, стойкости и мужества.

"В 2024 году гонка стартует 5 июля в Томске и пройдет по самым захватывающим трассам Сибири, районам Горного Алтая, а затем отправится в Монголию", – рассказывает руководитель проекта Международное ралли "Шелковый путь" Владимир Чагин.

Ралли "Шелковый путь" / Фото прошлых лет предоставлены организатором

Тысячи километров и пустыня

Маршрут пройдет с запада через центральную часть страны и финиширует 15 июля в Улан-Баторе, где состоится церемония торжественного финиша соревнований.



Детали маршрута:



1-й этап: Томск (5 июля);

2-й этап: Томск – Барнаул (6 июля);

3-й этап: Барнаул – Горно-Алтайск (7 июля);

4-й этап: Горно-Алтайск – Кош-Агач (8 июля);

5-й этап: Кош-Агач – Ховд (9 июля);

6-й этап: Ховд – Ховд (10 июля);

7-й этап: Ховд – Алтай (11 июля);

8-й этап: Алтай – Алтай (12 июля);

9-й этап: Алтай – Баянхогор (13 июля);

10-й этап: Баянхогор – Мандалгоби (14 июля);

11-й этап: Мандалгоби – Улан-Батор (15 июля).



Общая дистанция ралли-марафона составит 5256,70 км, из которых 2993,24 – дистанции скоростных участков.

Спортсменов ждут этапы по различным климатическим зонам, неповторимым пескам Монгол Элс и северным районам пустыни Гоби.

В Барнауле ралли пройдет в селе Рассказиха 7 июля 2024 года с 10:00 до 12:00. Приходи и стань причастным к динамичной гонке, которая бывает только раз в году.

Узнать подробнее и быть в курсе новостей можно на сайте и в официальной группе во "ВКонтакте" .

Возрастное ограничение 6+

ИП Гришин Михаил Андреевич

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