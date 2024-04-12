Адвокат Чикатило погиб в ДТП под Луганском
Точную причину смерти предстоит установить
12 апреля 2024, 09:26, ИА Амител
Назначенный адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин скончался после аварии под Луганском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача Лечебно-реабилитационного научного центра "Феникс" Ольгу Бухановскую.
"В 17:15 мск нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость, что погиб Марат Заидович", – сказала Бухановская.
Она добавила, что точные причины смерти Хабибулина предстоит установить.
Хабибулин представлял в суде интересы серийного убийцы Андрея Чикатило, который в 1978-1990 годах совершил более 50 убийств. Преступления совершались в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае, а также в Узбекистане. В феврале 1994 года Чикатило расстреляли в новочеркасской тюрьме.
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