НОВОСТИПроисшествия

Адвокат Чикатило погиб в ДТП под Луганском

Точную причину смерти предстоит установить

12 апреля 2024, 09:26, ИА Амител

Разбитое лобовое стекло / Фото: pxhere.com
Разбитое лобовое стекло / Фото: pxhere.com

Назначенный адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин скончался после аварии под Луганском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача Лечебно-реабилитационного научного центра "Феникс" Ольгу Бухановскую.

"В 17:15 мск нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость, что погиб  Марат Заидович", – сказала Бухановская.

Она добавила, что точные причины смерти Хабибулина предстоит установить.

Хабибулин представлял в суде интересы серийного убийцы Андрея Чикатило, который в 1978-1990 годах совершил более 50 убийств. Преступления совершались в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае, а также в Узбекистане. В феврале 1994 года Чикатило расстреляли в новочеркасской тюрьме.

ДТП

Комментарии 4

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гость

09:33:12 12-04-2024

адвокат дьявола

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Гость

09:36:36 12-04-2024

Дьявол призвал к себе своего адвоката...

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Гость

13:45:03 12-04-2024

Тем, кто выше отписался- вы новость не прочитали? Это был назначенный адвокат, он не виноват, что его государство назначило следить за законностью в отношении обвиняемого...

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Гость

14:02:34 12-04-2024

жил человек, честно работал. А в новостях оказался "адвокатом Чикатило"..мрак, журналисты нелюди

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