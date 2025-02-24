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Адвокат Ефремова прокомментировал слухи об обнаружении телефона у актера

По словам юриста, это "очередной фейк"

24 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Михаил Ефремов на суде / Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Михаил Ефремов на суде / Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

Адвокат Михаила Ефремова, Юрий Падалко, назвал враньем новости о телефоне, который якобы нашли у актера в колонии. Об этом сообщает "360".

Ранее СМИ сообщили, что во время проверки в личных вещах Ефремова был найден телефон с доступом к интернету. Отмечалось, что это может помешать ему выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения, на которое он якобы подал на прошлой неделе.

"Это очередной фейк", – прокомментировал ситуацию Падалко.

Напомним, что Ефремов отбывает семь с половиной лет в колонии за смертельную аварию, которая произошла в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный артист вылетел на встречную полосу за рулем внедорожника и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.

Происшествия культура

Комментарии 5

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Гость

16:37:20 24-02-2025

Конечно фейк
Откуда на зоне телефон у зека?

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ДМВ

18:00:36 24-02-2025

Адвокат не смог дозвониться.

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гость

18:51:02 24-02-2025

подумаешь телефон у Ефремова. Там всякое можно найти

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Гость

01:41:53 25-02-2025

у меня дядька сидел , братан сидел - всегда звонили запросто. даже охранники к ним ходили попросить позвонить! это запрещено что ли или что...я щас удивляюсь тк это было в порядке вещей созваниваться ...

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Гость

05:11:15 25-02-2025

Мне нравится! Новость держится 2-3 дня, потом людям скучно. Когда новостей нет, тогда придумают фейк, а потом опровергают. А ещё можно про реальные события сказать, что это фейк и все поверят. Кстати, когда мы заменим слово "фейк" на наше: "подделка", *обман" или "г@вно".

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