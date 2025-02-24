Адвокат Ефремова прокомментировал слухи об обнаружении телефона у актера

По словам юриста, это "очередной фейк"

24 февраля 2025, 16:30, ИА Амител

Михаил Ефремов на суде / Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

Адвокат Михаила Ефремова, Юрий Падалко, назвал враньем новости о телефоне, который якобы нашли у актера в колонии. Об этом сообщает "360".

Ранее СМИ сообщили, что во время проверки в личных вещах Ефремова был найден телефон с доступом к интернету. Отмечалось, что это может помешать ему выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения, на которое он якобы подал на прошлой неделе.

"Это очередной фейк", – прокомментировал ситуацию Падалко.

Напомним, что Ефремов отбывает семь с половиной лет в колонии за смертельную аварию, которая произошла в июне 2020 года в центре Москвы. Пьяный артист вылетел на встречную полосу за рулем внедорожника и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице.