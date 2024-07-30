Адвокат рассказал о преимуществах и недостатках ведения бизнеса с родственниками

Начиная совместное предприятие, вчерашние супруги и братья открывают себя с новой стороны — как бизнес-партнеров

30 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Предпринимательство / Фото: unsplash.com

В России предприниматели все чаще открывают бизнес не поодиночке, а в партнерстве. Как сообщает Business FM* Барнаул, в 2023 году в стране общее дело вели 75% предпринимателей. Популярность набирают и семейные компании, где тот же принцип партнерства. К примеру, 60% предприятий общественного питания создали и развивают семьи. И у бизнес-партнерства есть как преимущества, так и недостатки. О них рассказал адвокат и эксперт по построению бизнес-партнерства Дмитрий Гриц на форуме семейного предпринимательства в алтайском центре "Мой бизнес".

По его словам, в Барнауле в среднем больше половины бизнеса созданы родственниками. При этом у такого сотрудничества есть сложности.

"Люди считают, что они очень хорошо друг друга знают, и поэтому им не нужно ничего обсуждать, потому что они два брата, вместе росли и 25 лет знакомы. Однако проблема в том, что братья знают друг друга из образа, из социальной роли "брат" или "супруга", или "родитель", но не как бизнес-партнера. И поэтому им нужно заново знакомиться друг с другом. Смотреть, как они будут себя вести в деловой среде, как они будут себя вести на переговорах, как они в бизнесе себя проявляют", – сказал Гриц.

Эксперт отметил, что "знакомиться" и договариваться не обязательно на старте, а в любой момент времени, когда все хорошо. Важно сделать это до конфликта, либо, если он случился, после его сглаживания. А вот в документах нужно указать в самом начале сотрудничества то, как будут делиться прибыль и убытки, кто за что отвечает, и как вы поступите в том случае, если кто-то захочет выйти из партнерства.

Также Гриц посоветовал разговаривать друг с другом, высказывать свою точку зрения и уважать другую. По его словам, лучшим бизнес-партнером может стать тот, с кем разный опыт, но общие ценности – тогда можно всегда договориться.

* Business FM ("Бизнес ФМ")