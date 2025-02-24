Аферисты 63 раза продали жителям Новосибирска несуществующие автомобили

Материальный ущерб от действий мошенников составил 1,5 млн рублей

24 февраля 2025, 15:30, ИА Амител

Задержание мошенников в Новосибирске / Видео: ГУ МВД по Новосибирской области

В Новосибирске будут судить четверых мужчин за продажу автомобилей, которых на самом деле не существовало. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Четверо новосибирцев в возрасте от 22 до 32 лет в течение шести месяцев (с августа 2023 по февраль 2024 года) размещали в Сети фиктивные объявления о продаже автомобилей. Они получали предоплату, после чего переставали выходить на связь с покупателями.

Всего в ходе следствия установили 63 эпизода мошенничества. Общий ущерб составил более 1,5 млн рублей. В ходе задержания у аферистов нашли несколько мобильных телефонов, сим-карт и банковских карт, а также наличные деньги.