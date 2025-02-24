Аферисты 63 раза продали жителям Новосибирска несуществующие автомобили
Материальный ущерб от действий мошенников составил 1,5 млн рублей
24 февраля 2025, 15:30, ИА Амител
В Новосибирске будут судить четверых мужчин за продажу автомобилей, которых на самом деле не существовало. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Четверо новосибирцев в возрасте от 22 до 32 лет в течение шести месяцев (с августа 2023 по февраль 2024 года) размещали в Сети фиктивные объявления о продаже автомобилей. Они получали предоплату, после чего переставали выходить на связь с покупателями.
Всего в ходе следствия установили 63 эпизода мошенничества. Общий ущерб составил более 1,5 млн рублей. В ходе задержания у аферистов нашли несколько мобильных телефонов, сим-карт и банковских карт, а также наличные деньги.
"Задержанным предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – заключили в ведомстве.
02:11:12 25-02-2025
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Суть операции не ясна