АГМУ активно готовит специалистов для борьбы с туберкулезом

Об этом рассказала ректор вуза Ирина Шереметьева на конференции "Фтизиатрия-2025"

29 апреля 2025, 17:10, ИА Амител

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева / Фото: АГМУ

Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ) оказывает большой вклад в подготовку кадров для фтизиатрии. Об этом ректор вуза сообщила на межрегиональной научно-практической конференции. В мероприятии приняли участие ведущие фтизиатры региона и Сибирского федерального округа, а также сотрудники и студенты АГМУ. Прошло оно в перинатальном центре "Дар" ­– одной из клинических баз медуниверситета.

Участники сообщили о положительных изменениях в отрасли, в том числе об улучшениях условий работы в учреждениях противотуберкулезной службы региона: повышении заработной платы и надбавок для сотрудников и снижении числа новых случаев заболевания туберкулезом.

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева рассказала о целевом наборе и обучении медицинских работников в регионе. По ее словам, все бюджетные места ординатуры АГМУ отданы на целевое обучение. Также руководитель вуза упомянула о серьезной профориентационной работе, проводимой в университете.

"В 2023–2024 годах около 17 тыс. школьников региона приняли участие в профориентационных мероприятиях. Сейчас на базе АГМУ реализуют следующие проекты для учащихся средних учебных заведений: "Школа здоровья", "Школа юного стоматолога", "Школа юного эпидемиолога" и многие другие", – отмечает Ирина Шереметьева.

Особое внимание ректор уделила программе компенсации расходов на обучение, реализуемой в рамках проекта губернатора Виктора Томенко. Сегодня 264 студента, обучающихся на платной основе, заключили договоры на компенсацию затрат на образование.

Ирина Шереметьева также отметила важность показателя сохранности контингента студентов, который в АГМУ составляет 98%, ­– один из самых высоких среди вузов региона. Результата достигли благодаря созданной комиссии по контролю за образовательной деятельностью и разработанному плану повышения качества обучения и сохранности студентов.

А еще ректор напомнила, что в прошлом году университет отметил свое 70-летие, и за все эти годы он неизменно находится в авангарде высшего медицинского образования в России.