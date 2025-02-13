АГМУ чествует лучших. Юбилейный конкурс "Лидер года" выявил выдающихся ученых и педагогов

Победители получили заслуженные награды

13 февраля 2025, 13:00, ИА Амител

Ирина Шереметьева и Сергей Широкоступ / Фото: АГМУ

В АГМУ прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса "Лидер года" в рамках проведения конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий сотрудников и студентов.

Дипломы и статуэтки победителям вручала ректор АГМУ, д. м. н., профессор Ирина Шереметьева.

"Уже стало доброй традицией подводить итоги и определять лучших за выдающиеся показатели. Отрадно, что сегодняшние награды будут еще и юбилейными, ведь в прошлом году вузу исполнилось 70 лет. Отмечу, что все претенденты были достойны первых мест, впереди у нас новые конкурсы, где они одержат победу", ­– выступила ректор.И подчеркнула, что особых слов заслуживают кафедры, которые два года подряд становятся лучшими, как, например, кафедра медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности.

Кафедры-победительницы:

"Лучшая кафедра университета" ­– кафедра урологии и андрологии с курсом ДПО, заведующий Александр Неймарк;

"Лучшая клиническая кафедра по науке" – кафедры судебной медицины имени профессора В. Н. Крюкова и патологической анатомии с курсом ДПО, заведующий Александр Лепилов;

"Лучшая теоретическая кафедра по науке" – кафедра фармакологии имени профессора В. М. Брюханова, заведующий Александр Жариков;

"Лучшая кафедра по международной деятельности" – кафедра госпитальной терапии и эндокринологии, заведующий Елена Клестер;

"Лучшая кафедра по реализации дополнительных профессиональных программ" – кафедра ультразвуковой и функциональной диагностики с курсом ДПО, заведующий Владимир Куликов;

"Лучшая кафедра по организации профориентационной работы" – кафедра пропедевтики внутренних болезней имени профессора З. С. Баркагана, заведующий Елена Котовщикова;

"Лучшая кафедра университета по реализации воспитательной работы" – кафедра истории, заведующий Тимур Аюпов;

"Лучшая кафедра по реализации программы "Вуз – регион" – кафедра медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности, заведующий Сергей Широкоступ.

Награждение победителей / Фото: АГМУ

Также награды вручили в номинациях:

"Лучший ученый года" – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой урологии и андрологии с курсом ДПО Александр Неймарк;

"Лучший преподаватель года" – кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней имени профессора З.С. Баркагана Инна Вейцман;

"Лучший молодой ученый" – доктор медицинских наук, доцент, директор института общественного здоровья и профилактической медицины, заведующий кафедрой медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности Сергей Широкоступ;

"Лучший куратор года" – старший преподаватель кафедры гигиены и основ экологии, куратор групп ЛД 2422, ЛД 2423 института клинической медицины Ксения Шульц;

"Лучший студенческий научный кружок" – НКК терапевтической стоматологии (руководитель доцент кафедры Екатерина Кириенкова;

"Народный преподаватель" (определен по итогам голосования обучающихся) к. м. н, доцент кафедры нормальной физиологии Александр Блажко.

Конкурс "Лидер года" в вузе проводят ежегодно. Это своего рода ­яркий итог научных достижений и преданности профессии сотрудников АГМУ.