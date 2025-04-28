АГМУ организовал "Дни карьеры" для студентов старших и выпускных курсов

Будущие врачи узнали о возможностях трудоустройства в районные больницы Алтайского края

28 апреля 2025, 18:00, ИА Амител

Студенты-медики / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ) снова стал местом встречи студентов с потенциальными работодателями. Учащиеся Института клинической медицины и Института педиатрии пообщались с руководителями и ведущими специалистами больниц из Славгородского и Рубцовского округов.

На встречу с будущими специалистами приехали представители 11 медицинских учреждений края, включая:

Рубцовскую центральную районную больницу;

Славгородскую ЦРБ;

Детскую больницу Рубцовска;

Станцию скорой помощи Рубцовска;

Егорьевскую, Михайловскую и другие районные больницы.

Работодатели подробно рассказали:

об особенностях работы в своих учреждениях;

поддержки для молодых врачей;

перспективах карьерного роста.

Студенты смогли в неформальной обстановке задать все интересующие вопросы главным врачам.

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева отметила, что специалисты первичного звена, такие как участковые терапевты и педиатры, крайне востребованы на территории всего Алтайского края. Молодые врачи, которые устраиваются на работу, могут рассчитывать на дополнительные социальные выплаты и компенсации. Работа в районных больницах дает полезный опыт и помогает развивать профессиональные навыки.

"Сегодня у каждого студента есть уникальная возможность: напрямую пообщаться с главными врачами, выбрать медицинскую организацию по душе и стать полноправным членом медицинского сообщества Алтайского края", – подчеркнула Ирина Шереметьева.Директор Центра карьерного роста Оксана Бякина отметила, что работа в районных больницах – это отличный старт карьеры, включая финансовые бонусы. Такие мероприятия важны для привлечения молодых специалистов в практическое здравоохранение.

В ежегодных профориентационных мероприятиях "Дни карьеры в АГМУ" приняли участие уже более тысячи студентов старших и выпускных курсов вуза.