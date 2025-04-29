АГМУ предложил инновационные проекты для развития науки и здравоохранения в Алтайском крае

В регионе завершается разработка большой межведомственной программы

29 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Доктор. Ноутбук / Фото: pressfoto / freepik.com

22 апреля в Алтайском крае прошло заседание рабочей группы, посвященное разработке региональной программы научно-технологического развития. В мероприятии приняли участие представители профильных министерств, научного сообщества и ведущих вузов региона, в том числе проректоры Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) Евгений Попов и Александр Жариков.

Программа развития охватывает три ключевых направления: "Кадры и человеческий капитал", "Взаимодействие и кооперация", "Инфраструктура и среда".

АГМУ внес ряд инициатив, направленных на поддержку национальных целей по сохранению здоровья населения и достижению технологического лидерства:

"Малая медицинская академия" . Проект направлен на выявление одаренных школьников, которые интересуются научной деятельностью, и развитие у них навыков исследовательской работы. Он также способствует мотивации школьников к получению медицинского образования;

. Проект направлен на выявление одаренных школьников, которые интересуются научной деятельностью, и развитие у них навыков исследовательской работы. Он также способствует мотивации школьников к получению медицинского образования; "Биополимеры для медицинской и фармацевтической промышленности" . Посвящен разработке безопасных и экономически эффективных технологий производства биополимеров и обоснованию эффективности их применения в медицине;

. Посвящен разработке безопасных и экономически эффективных технологий производства биополимеров и обоснованию эффективности их применения в медицине; "Семипалатинский след" . Направлен на исследование радиационных последствий на потомков людей, подвергшихся ядерному облучению на Семипалатинском полигоне;

. Направлен на исследование радиационных последствий на потомков людей, подвергшихся ядерному облучению на Семипалатинском полигоне; "Здоровьесбережение". Будет заниматься внедрением инновационных методов профилактики неинфекционных заболеваний и общественного здоровья.

"АГМУ всегда был и остается неотъемлемой частью научно-инновационной инфраструктуры Алтайского края. Высокий потенциал научных школ медицинского университета, серьезная материально-техническая база развития фундаментальных и прикладных научных исследований по широкому спектру направлений развития медицинской науки, тесная связь вуза с организациями практического здравоохранения региона обеспечат необходимый вклад в научно-технологическое развитие Алтайского края", – сказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

После утверждения проекта членами рабочей группы его направят в Российскую академию наук для согласования.

Фото: freepik.com