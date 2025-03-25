АГМУ собрал рекордное количество гостей на "Дне открытых дверей"

Будущие абитуриенты узнали о новинках приема в 2025 году, посетили мастер-классы и прошли профориентационное тестирование

25 марта 2025, 13:00, ИА Амител

День открытых дверей / Фото: АГМУ

22 марта в Алтайском государственном медицинском университете прошел "День открытых дверей", который собрал рекордное количество гостей. Более 500 участников из 21 района и восьми городов Алтайского края, а также из Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского и Хабаровского краев, республик Казахстан и Таджикистан стали гостями образовательного учреждения региона.

Мероприятие было и информационным, и прикладным. Участникам представили структуру вуза, познакомили с профессорско-преподавательским составом, а также рассказали о материально-технической базе и клиниках. Особое внимание уделили внеучебной деятельности вуза.

Из стен университета выходили ученые с мировыми именами, внесшие вклад в развитие здравоохранения, сказал проректор по учебной работе Игорь Бабушкин. И выразил уверенность, что среди гостей есть будущие ученые и гениальные врачи, а стать такими поможет АГМУ.

"Примечательно, но сегодня среди наших участников гости из тех регионов России, в которых есть медицинские вузы, но будущие абитуриенты выбирают для поступления не расположенные на их территории высшие учебные заведения, а Алтайский государственный медицинский университет, что свидетельствует о том, что АГМУ находится на первых позициях медицинского образования в России", – подчеркнула ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

И пожелала будущим студентам успехов в подготовке к ЕГЭ.

Ответственный секретарь приемной комиссии вуза Павел Воронцов подробно рассказал об изменениях в правилах приема на программы специалитета и среднего профессионального образования, которые вступят в силу в 2025 году.

Также гостей пригласили на площадки институтов, где рассказали о направлениях подготовки и организовали мастер-классы с участием директоров. Это позволило школьникам на практике познакомиться с особенностями учебного процесса и понять, какой именно курс будет наиболее интересен.

А социально-психологическая служба АГМУ провела профориентационное тестирование, которое позволило участникам глубже понять свои интересы и предрасположенности. На основе полученных результатов каждого проконсультировали по выбору наиболее подходящих профессий, с учетом как личных особенностей, так и текущих рыночных тенденций.