Аграрии Алтайского края собрали уже более 2 млн тонн зерна

Площади убраны лишь на 31%

04 сентября 2024, 22:55, ИА Амител

Поле пшеницы / Фото: unsplash.com

По данным на 3 сентября, валовой сбор зерна нового урожая в Алтайском крае достиг 2,057 млн тонн. Как сообщает Минсельхоз региона, аграрии убрали уже 31% площадей посевов.

В ведомстве отметили, что, несмотря на дожди, процент убранной площади уже превышает показатели прошлого года. Сбор озимой и яровой пшеницы превысил 1,1 млн тонн. 266 тысяч тонн – сбор ячменя, 283 тысяч тонн – овса, 205 тысяч тонн – гороха, 120 тысяч тонн –чечевицы.

Ранее вице-губернатор региона Александр Лукьянов заявлял, что валовой сбор зерна в Алтайском крае по итогам уборочной кампании в 2024 году составит 5,3-5,5 млн тонн. Схожий прогноз называл и гендиректор аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко: 5,4 млн тонн.