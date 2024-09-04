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Аграрии Алтайского края собрали уже более 2 млн тонн зерна

Площади убраны лишь на 31%

04 сентября 2024, 22:55, ИА Амител

Поле пшеницы / Фото: unsplash.com
Поле пшеницы / Фото: unsplash.com

По данным на 3 сентября, валовой сбор зерна нового урожая в Алтайском крае достиг 2,057 млн тонн. Как сообщает Минсельхоз региона, аграрии убрали уже 31% площадей посевов.

В ведомстве отметили, что, несмотря на дожди, процент убранной площади уже превышает показатели прошлого года. Сбор озимой и яровой пшеницы превысил 1,1 млн тонн. 266 тысяч тонн – сбор ячменя, 283 тысяч тонн – овса, 205 тысяч тонн – гороха, 120 тысяч тонн –чечевицы.

Ранее вице-губернатор региона Александр Лукьянов заявлял, что валовой сбор зерна в Алтайском крае по итогам уборочной кампании в 2024 году составит 5,3-5,5 млн тонн. Схожий прогноз называл и гендиректор аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко: 5,4 млн тонн.

сельское хозяйство

Комментарии 8

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Гость

23:18:13 04-09-2024

Нам какое дело до барышей местных фермеров и поскупившим земли в крае?
Хлебушек дешевле, от их рекордов не станет
И какого вице губернатор рппортует? Он с какого боку к прибылям фермеров?

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Гость

09:05:40 05-09-2024

Гость (23:18:13 04-09-2024) Нам какое дело до барышей местных фермеров и поскупившим зем... Разорились вы на хлебушке.

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Пролетарий

09:38:40 05-09-2024

Гость (23:18:13 04-09-2024) Нам какое дело до барышей местных фермеров и поскупившим зем... Если ты не местный - вот тебе и неинтересно. Кстати сам спалился .... братец ....

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Гость

00:41:31 05-09-2024

ну разумисты...успели отчитаться...ждем когда заноют: урожай не тот, посевы побило, техника старая, солярка дорогая..и вообще денег надо и цены повысим

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Гость

09:00:26 05-09-2024

Почему не сообщают какого класса зерно? На корм скоту? Или народу? Что в принципе не так уж и важно.

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Гость

09:24:28 05-09-2024

Гость (09:00:26 05-09-2024) Почему не сообщают какого класса зерно? На корм скоту? Или н... Для тебя действительно не важно, раз ты классы ищешь на упаковке. ) Ешь макарошки, не ошибёшься.

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Гость

09:35:39 05-09-2024

Гость (09:24:28 05-09-2024) Для тебя действительно не важно, раз ты классы ищешь на упак... Макарошки хороши из твердых сортов пшеницы. А туземцам из племени мумбу-юмбо в Африке точно по барабану. Как и тебе.

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Гость

11:08:45 05-09-2024

Гость (09:35:39 05-09-2024) Макарошки хороши из твердых сортов пшеницы. А туземцам из пл... Понятно с тобой. Больше из школы, кроме мумба-юмб, ничего не запомнил. ) И читать не умеешь, хотя здесь уже писали о качественном составе текущего урожая.

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