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Агутин "пододвинул" Shaman в списке самых востребованных артистов на корпоративах

Также в пятерку лидеров вошли Баста, "Иванушки", Анна Асти и "Руки Вверх!"

12 января 2025, 15:35, ИА Амител

Выступления / Фото: unsplash.com / Melissa Askew
Выступления / Фото: unsplash.com / Melissa Askew

Леонид Агутин в 2025 году стал одним из самых востребованных гостей на новогодних корпоративах, пододвинув Ярослава Дронова (Shaman) в списке лидеров. Как сообщает РБК, об этом рассказал директор ряда крупных российских исполнителей и глава компании "Империя музыки" Табриз Шахиди.

"Пятерка самых востребованных артистов на новогодние корпоративы в этом году представлена Леонидом Агутиным, группой "Руки Вверх!", Анной Асти, Бастой и группой "Иванушки International",  – заявил продюсер.

Директор отметил, что высокий спрос также отмечался на Shaman, Zivert, Владимира Преснякова, Григория Лепса, Сосо Павлиашвили, а также Полину Гагарину. При этом еще в 2024 году Ярослав Дронов входил в число лидеров по запросу выступлений на новогодних корпоративах.

культура Новый год

Комментарии 4

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Гость

16:22:33 12-01-2025

В Барнаул скоро приедет.

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Гость

18:23:38 12-01-2025

Гость (16:22:33 12-01-2025) В Барнаул скоро приедет....
И найдутся же те, кто за деньги смотреть это чудо пойдет.

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Гость

16:39:58 12-01-2025

Агутин-профессионал! И не раздражает как филякиркоров. шаман-пиарщик чистой воды.

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Гость

17:52:22 12-01-2025

У Агутина и репертуар поразнообразнее и как певец он на порядки сильнее.
А этот шаман певец одной песни.

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