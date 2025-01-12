Агутин "пододвинул" Shaman в списке самых востребованных артистов на корпоративах

Также в пятерку лидеров вошли Баста, "Иванушки", Анна Асти и "Руки Вверх!"

12 января 2025, 15:35, ИА Амител

Выступления / Фото: unsplash.com / Melissa Askew

Леонид Агутин в 2025 году стал одним из самых востребованных гостей на новогодних корпоративах, пододвинув Ярослава Дронова (Shaman) в списке лидеров. Как сообщает РБК, об этом рассказал директор ряда крупных российских исполнителей и глава компании "Империя музыки" Табриз Шахиди.

"Пятерка самых востребованных артистов на новогодние корпоративы в этом году представлена Леонидом Агутиным, группой "Руки Вверх!", Анной Асти, Бастой и группой "Иванушки International", – заявил продюсер.

Директор отметил, что высокий спрос также отмечался на Shaman, Zivert, Владимира Преснякова, Григория Лепса, Сосо Павлиашвили, а также Полину Гагарину. При этом еще в 2024 году Ярослав Дронов входил в число лидеров по запросу выступлений на новогодних корпоративах.