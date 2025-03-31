Академик рассказал, когда прояснится информация о новом вирусе, вызывающем кашель с кровью

Научрук НИИ имени Мечникова Зверев отметил, что Роспотребнадзор активно работает над ситуацией

31 марта 2025, 07:14, ИА Амител

Врач за работой / Фото: amic.ru

В ближайшие 24 часа может быть установлена природа неизвестного вируса, вызывающего высокую температуру и кашель с кровью. Как сообщает "Регнум", об этом заявил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

По его словам, недостаток данных сейчас не позволяет точно определить возбудитель болезни. Он отметил, что Роспотребнадзор активно работает над этим вопросом. Зверев уверен, что в ближайшее время появится результат.

Сами пациенты заявляют о неэффективности антибиотиков против кашля с кровью, а также об отрицательных результатах тестов на грипп и коронавирус. В медицинских заключениях диагноз указывают как "острая инфекция верхних дыхательных путей". Зверев не исключил возможность микоплазменной пневмонии, однако тогда речь идет о бактериальной инфекции. Эффективность антибиотиков же зависит от правильности выбора препарата.