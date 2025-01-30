Акция "Снежный десант" очень снежно стартовала в Барнауле

Патриотическая акция проходит в Алтайском крае уже в 56-й раз

30 января 2025, 15:30, ИА Амител

"Снежный десант – 2025" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

30 января в Алтайском крае дан старт 56-й Всероссийской патриотической акции "Снежный десант РСО. Десант Победы". В 2025 году в ней участвуют 830 человек – бойцы студенческих отрядов, трудовых отрядов подростков и отрядов ветеранов, в том числе из других регионов.

"Мы проводим эту акцию в год Великой Победы и в год, который президентом нашей страны объявлен Годом защитника Отечества. Я вам желаю достичь всех тех целей, которые на эти дни поставлены перед нашими отрядами. Я желаю, чтобы были свершения, о которых можно будет вспоминать, как мы сегодня вспоминаем наших ветеранов. Они сегодня тоже в строю. Я их особенно благодарю за это. Желаю в течение всей жизни пронести и это стройотрядовское настроение, и такую активность и бодрость, это очень дорогого стоит", – выступил с напутственным словом губернатор края Виктор Томенко.

До 14 февраля студенты посетят больше 20 районов края, где будут помогать ветеранам и семьям мобилизованных, проводить профориентационные мероприятия для школьников, а также спортивные и культурные.

Сенатор от Алтайского края в Совете Федерации РФ Наталья Кувшинова отметила, что работа "Снежного десанта" особенно важна в это непростое время.

"Сегодня проходит патриотическая акция "Снежный десант", рожденная здесь, у нас, в Алтайском крае. Сегодня эта акция вышла далеко за пределы и нашего региона, и Сибирского федерального округа, и можно смело сказать, что она стала общероссийской. В 33 муниципальных образования Алтайского края поедут отряды "Снежного десанта". В рамках их работы, безусловно, состоятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, будет оказана помощь тем, кто нуждается, по дому, по участку. И, наверное, в сегодняшних условиях, когда мы видим такую информационную войну, когда мы видим искажение и переписывание нашей истории, нашей исторической правды, работа вот таких замечательных, молодых, классных, патриотически настроенных ребят очень нужна и очень важна", – рассказала сенатор на открытии акции.