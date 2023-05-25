"Суши lavka" покорит вас новыми блюдами из охлаждённых морепродуктов

25 мая 2023, 10:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqBRHBqo

Роллы от "Суши lavka" / Фото предоставлено компанией "Суши lavka"

После масштабного вкусового ребрендинга в службе доставки "Суши lavka"* изменилось всё. Компания провела большую аналитическую работу, поменяла технологию приготовления блюд и меню. Теперь роллы и суши тут стали вкуснее, а доставка – быстрее. Компания настолько уверена в качестве, что запустила беспрецедентную акцию. Такого в Барнауле ещё не было. Но обо всём по порядку.

Вкус и качество

Теперь начинки в роллах стало больше. Они готовятся из охлаждённой семги, премиального сливочного сыра Cremette, свежих овощей, морепродуктов и других качественных ингредиентов. А каждый заказ комплектуется неподкрашенным натуральным имбирём и жгучим васаби.

Далеко не каждая компания, которая занимается доставкой готовых блюд, может похвастаться, что работает на охлаждённом лососе. Он очень хорош в блюде, но имеет высокую закупочную цену. "Суши lavka" готовит свои блюда именно из такой рыбы.

Но ребрендинг коснулся не только рыбных блюд. Так, например, основой для пиццы в "Суши lavka" стал соус из итальянских томатов и алтайских сыров.

Быстрая доставка

Процессы приготовления, сборки и доставки в компании чётко выверены. Поэтому ждать заказа придётся около часа. В моменты пиковой нагрузки время доставки может увеличиться до 1 часа 30 минут.

Классные акции

И, наконец, мы добрались до той самой акции. Уверенная в безупречности своих блюд "Суши lavka" вернёт полную стоимость бонусами на счёт, если заказанное блюдо не оправдало вкусовых ожиданий клиента. Как это работает – смотрите на сайте. Акция действует до 31 августа 2023 года.

Но в "Суши lavka" есть и другие акции. С понедельника по четверг все роллы и сеты вы можете купить со скидкой 10%. А по промокоду "0088" при заказе от 1800 рублей "Филадельфия лайт" достанется вам бесплатно.

Всем именинникам компания дарит румяную пиццу "Пеперони" или нежные роллы "Калифорния".

Также в "Суши lavka" работает выгодная бонусная система. С каждого заказа вам начисляются баллы, 3% от заказа, которыми можно оплатить следующую покупку (10% от суммы чека).

Подробнее об акциях можно узнать на сайте sushi-lavka.ru или по телефону у оператора.

Цены

"Суши lavka" использует качественные ингредиенты, но цены держит на среднем уровне. Как и везде, выгоднее всего покупать сеты и хиты продаж. На них чаще всего распространяются акции и скидки. Также одно из лучших предложений меню – всеми любимая классика "Филадельфия" всего за 549 рублей. А если пользоваться бонусной программой, скидками и подарками, то можно и вовсе здорово сэкономить.

Роллы от "Суши lavka" / Фото: предоставлено компанией "Суши lavka"

Роллы от "Суши lavka" / Фото: предоставлено компанией "Суши lavka"

Роллы от "Суши lavka" / Фото: предоставлено компанией "Суши lavka"

Роллы от "Суши lavka" / Фото: предоставлено компанией "Суши lavka"

Роллы от "Суши lavka" / Фото: предоставлено компанией "Суши lavka"







Роллы от "Суши lavka" / Фото предоставлено компанией "Суши lavka"

Отзывы довольных покупателей

После того как в компании сделали упор на качественные ингредиенты, благодарных отзывов о "Суши lavka" стало намного больше. Сейчас рейтинг доставки на главных площадках "Яндекс" и "2ГИС" – один из лучших в Барнауле. А отзывов там, на минуточку, не каких-то 36, а уже больше 1000.

Ну что, вы уже готовы сделать заказ? Тогда регистрируйтесь в бонусной программе и получите 300 бонусов на свой первый заказ.

P.S.: Журналисты редакции попробовали сет "Для друзей" и уже заказывают второй.

"Суши lavka"

г. Барнаул, ул. Власихинская, 148а, 2 этаж.

Сайт

Тел. +7 (3852) 50-28-50

*”Суши lavka” (“Суши лавка”).

ИП Москвин Александр Викторович, ОГРНИП 315222500024446

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