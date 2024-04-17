Акцию по раздельному сбору отходов проведут 21 апреля в Барнауле
Вторсырье, которое принесут горожане, отправят на переработку
17 апреля 2024, 14:00, ИА Амител
Мусорный бак / Фото: unsplash.com
21 апреля в Барнауле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов "Разделяя, сохраняй!", сообщили в мэрии.
Принимать вторсырье в этот раз будут на 14 площадках. Сдать его на переработку можно на стационарной точке в парке спорта Алексея Смертина с 12:00 до 15:00, а также в мобильные пункты, которые проедут по трем маршрутам:
Маршрут № 1
- 10:00 – 10:40 – пос. Южный, ул. Чайковского, 19;
- 10:55 – 11:20 – Змеиногорский тракт, 104п/1;
- 11:35 – 12:20 – ТРЦ "Гулливер", пр. Красноармейский, 51а;
- 12:35 – 13:00 – пр. Красноармейский, 131.
Маршрут № 2
- 10:00 – 10:30 – пр. Комсомольский, 44;
- 10:40 – 11:10 – ул. Чкалова, 57;
- 11:20 – 11:50 – пр. Ленина,71 (ТРЦ "Россия");
- 12:00 – 12:30 – пр. Калинина, 1а, к 2.
Маршрут № 3
- 10:00 – 10:40 – ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 10;
- 10:50 – 11:30 – пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;
- 11:40 – 12:10 – "Квартал 2000" ул. Взлетная, 9;
- 12:25 – 12:50 – ул. Малахова, 62;
- 13:05 – 13:25 – ул. Телефонная, 54.
На акции примут металл, стекло, бумагу, пластик и прочее. С полным списком разрешенных и запрещенных отходов можно ознакомиться на странице акции.
14:34:59 17-04-2024
А почему никогда не было и нет маршрута например Шукшина/Солнечная Поляна/Докучаво/Народная Площадь
14:47:44 17-04-2024
Почем принимать то будут?
15:34:15 17-04-2024
Почему в Советском Союзе принимали вторсырьё за деньги, хоть и небольшие, а нынешние капиталисты-переработчики хотят, чтобы мы помыли, почистили и принесли им на блюдечке все бесплатно?