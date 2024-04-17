Акцию по раздельному сбору отходов проведут 21 апреля в Барнауле

Вторсырье, которое принесут горожане, отправят на переработку

17 апреля 2024, 14:00, ИА Амител

Мусорный бак / Фото: unsplash.com

21 апреля в Барнауле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов "Разделяя, сохраняй!", сообщили в мэрии.

Принимать вторсырье в этот раз будут на 14 площадках. Сдать его на переработку можно на стационарной точке в парке спорта Алексея Смертина с 12:00 до 15:00, а также в мобильные пункты, которые проедут по трем маршрутам:

Маршрут № 1

10:00 – 10:40 – пос. Южный, ул. Чайковского, 19;

10:55 – 11:20 – Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35 – 12:20 – ТРЦ "Гулливер", пр. Красноармейский, 51а;

12:35 – 13:00 – пр. Красноармейский, 131.

Маршрут № 2

10:00 – 10:30 – пр. Комсомольский, 44;

10:40 – 11:10 – ул. Чкалова, 57;

11:20 – 11:50 – пр. Ленина,71 (ТРЦ "Россия");

12:00 – 12:30 – пр. Калинина, 1а, к 2.

Маршрут № 3

10:00 – 10:40 – ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 10;

10:50 – 11:30 – пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

11:40 – 12:10 – "Квартал 2000" ул. Взлетная, 9;

12:25 – 12:50 – ул. Малахова, 62;

13:05 – 13:25 – ул. Телефонная, 54.

На акции примут металл, стекло, бумагу, пластик и прочее. С полным списком разрешенных и запрещенных отходов можно ознакомиться на странице акции.