НОВОСТИЭкология

Акцию по раздельному сбору отходов проведут 24 августа в Барнауле

Вторсырье, которое принесут горожане, отправят на переработку

20 августа 2024, 11:17, ИА Амител

Мусорный бак / Фото: unsplash.com
Мусорный бак / Фото: unsplash.com

24 августа в Барнауле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов "Разделяя, сохраняй!", сообщили в мэрии.

Принимать вторсырье будут на стационарной точке у ДК Трансмаш на проспекте Ленина, 152. Принести сюда мусор можно с 12:00 до 15:00.

Помимо этого, будут организованы в мобильные пункты, которые проедут по четырем маршрутам. Они отмечены на инфографике:

Все собранное на акции вторсырье отправят на переработку. На акции примут металл, стекло, бумагу, пластик и прочее. С полным списком разрешенных и запрещенных отходов можно ознакомиться на странице акции.

Барнаул экологические акции

Комментарии 6

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Гость

11:26:37 20-08-2024

Для чего проводить такое фарисейство, если потом все по старому?

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Гость

11:38:20 20-08-2024

Гость (11:26:37 20-08-2024) Для чего проводить такое фарисейство, если потом все по стар... Написано же, АКЦИЯ. И номер телефона координатора указан.
В то время когда в большей части мира это норма, в Барнауле - АКЦИЯ!

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Гость

11:59:24 20-08-2024

хватит воздух сотрясать и делать видимость бурной деятельности

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Гость

12:47:57 20-08-2024

Что такое "РР"?

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Гость

13:18:28 20-08-2024

Гость (12:47:57 20-08-2024) Что такое "РР"?... За что шпалить? Что такое "Мягкая 5(РР)"?

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Гость

13:23:53 20-08-2024

Гость (12:47:57 20-08-2024) Что такое "РР"?... Думаю, что это речь про полипропилен. Но я не химик, могу ошибаться)

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