Акцию по раздельному сбору отходов проведут 24 августа в Барнауле

Вторсырье, которое принесут горожане, отправят на переработку

20 августа 2024, 11:17, ИА Амител

Мусорный бак / Фото: unsplash.com

24 августа в Барнауле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов "Разделяя, сохраняй!", сообщили в мэрии.

Принимать вторсырье будут на стационарной точке у ДК Трансмаш на проспекте Ленина, 152. Принести сюда мусор можно с 12:00 до 15:00.

Помимо этого, будут организованы в мобильные пункты, которые проедут по четырем маршрутам. Они отмечены на инфографике:

Все собранное на акции вторсырье отправят на переработку. На акции примут металл, стекло, бумагу, пластик и прочее. С полным списком разрешенных и запрещенных отходов можно ознакомиться на странице акции.