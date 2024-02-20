Акцию по раздельному сбору отходов проведут 24 февраля в Барнауле
Вторсырье, которое принесут горожане, отправят на переработку
20 февраля 2024, 12:51, ИА Амител
Мусорный бак / Фото: unsplash.com
24 февраля в Барнауле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов "Разделяя, сохраняй!", сообщили в мэрии.
Принимать вторсырье в этот раз будут на 19 площадках. Сдать его на дальнейшую переработку можно на стационарной точке в парке спорта Алексея Смертина с 12:00 до 14:00, а также в мобильные пункты, которые проедут по четырем маршрутам:
Маршрут № 1
- 10:00 – 10:40 – пос. Южный, ул. Чайковского, 19;
- 10:55 – 11:20 – Змеиногорский тракт, 104п/1;
- 11:35 – 12:20 – ТРЦ "Гулливер", пр. Красноармейский, 51а;
- 12:35 – 13:00 – пр. Красноармейский, 131.
Маршрут № 2
- 10:00 – 10:30 – пр. Комсомольский, 44;
- 10:40 – 11:10 – ул. Чкалова, 57;
- 11:20 – 11:50 – пр. Ленина, 71 (ТРЦ "Россия");
- 12:00 – 12:30 – пр. Калинина, 1а, к. 2.
Маршрут № 3
- 10:00 – 10:40 – ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 10;
- 10:50 – 11:20 – ЖК "Балтийская крепость", ул. Балтийская, 103;
- 11:30 – 12:10 – пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;
- 12:20 – 12:50 – "Квартал 2000", ул. Взлетная, 9;
- 13:05 – 13:35 – ТРЦ "Огни", ул. Антона Петрова, 219б.
Маршрут № 4
- 10:00 – 10:30 – пос. Спутник, ул. Кленовая, 8;
- 10:50 – 11:30 – мкр-н "Дружный", ул. 280-летия Барнаула, 8, к. 2;
- 11:40 – 12:10 – пл. Народная;
- 12:20 – 12:45 – ул. Малахова, 62;
- 13:00 – 13:25 – ул. Телефонная, 54.
На акции примут металл, стекло, бумагу, пластик и другие отходы. Полный список разрешенного и запрещенного для сдачи вторсырья – в инфографике.
13:33:17 20-02-2024
То, что делает весь цивилизованный мир (загнивающие Европа и Америка) в России осуществляется по акциям. А в Барнауле так вообще по плану-графику. Да и слово то какое, АКЦИЯ. Ничем хорошим от него веет, АКЦИЯ...
13:52:37 20-02-2024
А в чем смысл мусорной реформы, за которую стали платить 100% населения?
10:39:06 21-02-2024
Какие то игры.