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Акцию по раздельному сбору отходов проведут 25 февраля в Барнауле

Вторсырьё, которое принесут горожане, отправят на переработку

24 февраля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

25 февраля в Барнауле пройдёт экологическая акция по раздельному сбору отходов. Принимать вторсырье в этот раз будут на 19 площадках, сообщают в мэрии.

Стационарная точка будет работать с 12:00 до 14:00 у ДК "Трансмаш" на проспекте Ленина, 152. Мобильные пункты проедут по четырём маршрутам:

Маршрут № 1

  • 10:00 – 10:40 посёлок Южный, улица Чайковского, 19;
  • 10:55 – 11:20 Змеиногорский тракт, 104п/1;
  • 11:35 – 12:20 ТРЦ "Гулливер", проспект Красноармейский, 51а;
  • 12:35 – 13:00 проспект Красноармейский, 131.

Маршрут № 2

  • 10:00 – 10:30 проспект Комсомольский, 44;
  • 10:40 – 11:10 улица Чкалова, 57;
  • 11:20 – 11:50 проспект Ленина, 71 (ТЦ "Россия");
  • 12:00 – 12:30 проспект Калинина, 1а, 2к.

Маршрут № 3

  • 10:00 – 10:40 ЖК "Времена года", проспект Энергетиков, 10;
  • 10:50 – 11:20 ЖК "Балтийская крепость", улица Балтийская, 103;
  • 11:30 – 12:10 площадь Адмирала Кузнецова, улица Балтийская, 53;
  • 12:20 – 12:50 "Квартал 2000", улица Взлётная, 7;
  • 13:05 – 13:35 ТРЦ "Огни", улица Антона Петрова, 219б.

Маршрут № 4

  • 10:00 – 10:30 посёлок Спутник, улица Кленовая, 8;
  • 10:50 – 11:30 микрорайон "Дружный", улица 280-летия Барнаула, 8, к. 2;
  • 11:40 – 12:10 площадь Народная;
  • 12:20 – 12:45 улица Малахова, 62;
  • 13:00 – 13:25 улица Телефонная, 54.

По этой ссылке можно посмотреть, что принимается на акции, а здесь – что нет. Всё вторсырьё, которое принесут горожане, отправят на переработку.

"Акция проходит при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города, организаторами акции выступает НКО "Мусора.Больше.Нет". Всё вторсырье, собранное в этот день, будет отправлено в переработку", – говорится в сообщении.

Комментарии 9

  • Это можно делать и без акций. Самим не смешно?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, конечно можно, но многим удобно привозить все вторсырье раз в месяц на одну точку, для них и анонс.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Удобнее, когда постоянно рядом с домом пункт приема вторсырья: металл, бумага/картон, пластик, стекло. А копить это до акции - никакого места дома не хватит.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ну а копить, пока возле дома пункт появиться, лучше что ли. Кто-то то копит. За месяц не так много выходит. Надо начинать делать что-то сейчас, а не ждать, пока все условия создадут
    23 февраля, Гость   Ответить
  • Ага, Я рассортирую и привезу, а вы бабки заработаете? Платите деньги, тогда буду привозить. А иначе скидаю всё кучей в общую парашу во дворе, и до свидания.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ага идите подальше
    24 февраля, Гость   Ответить
  • "За месяц не так много выходит" ---- Гость, бумага/картон да, а вот пластик быстро скапливается. Стекло тоже быстро. Хорошо, около дома есть пункт приема. Так что через день относим. Но таких пунктов нужно больше в городе делать.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • "А иначе скидаю всё кучей в общую парашу во дворе" ---- Гость, несознательный ты тип. Так и будешь жить в параше, пока не поменяешь сознание.
    24 февраля, Гость   Ответить
  • Это и есть мусорная реформа? Оригинальное решение вопроса с мусором. А у нас все акции одноразовые, работу нормально организовать умишко не хватает.
    26 февраля, Гость   Ответить
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