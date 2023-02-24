Акцию по раздельному сбору отходов проведут 25 февраля в Барнауле

Вторсырьё, которое принесут горожане, отправят на переработку

24 февраля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

25 февраля в Барнауле пройдёт экологическая акция по раздельному сбору отходов. Принимать вторсырье в этот раз будут на 19 площадках, сообщают в мэрии.

Стационарная точка будет работать с 12:00 до 14:00 у ДК "Трансмаш" на проспекте Ленина, 152. Мобильные пункты проедут по четырём маршрутам:

Маршрут № 1

10:00 – 10:40 посёлок Южный, улица Чайковского, 19;

10:55 – 11:20 Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35 – 12:20 ТРЦ "Гулливер", проспект Красноармейский, 51а;

12:35 – 13:00 проспект Красноармейский, 131.

Маршрут № 2

10:00 – 10:30 проспект Комсомольский, 44;

10:40 – 11:10 улица Чкалова, 57;

11:20 – 11:50 проспект Ленина, 71 (ТЦ "Россия");

12:00 – 12:30 проспект Калинина, 1а, 2к.

Маршрут № 3

10:00 – 10:40 ЖК "Времена года", проспект Энергетиков, 10;

10:50 – 11:20 ЖК "Балтийская крепость", улица Балтийская, 103;

11:30 – 12:10 площадь Адмирала Кузнецова, улица Балтийская, 53;

12:20 – 12:50 "Квартал 2000", улица Взлётная, 7;

13:05 – 13:35 ТРЦ "Огни", улица Антона Петрова, 219б.

Маршрут № 4

10:00 – 10:30 посёлок Спутник, улица Кленовая, 8;

10:50 – 11:30 микрорайон "Дружный", улица 280-летия Барнаула, 8, к. 2;

11:40 – 12:10 площадь Народная;

12:20 – 12:45 улица Малахова, 62;

13:00 – 13:25 улица Телефонная, 54.

По этой ссылке можно посмотреть, что принимается на акции, а здесь – что нет. Всё вторсырьё, которое принесут горожане, отправят на переработку.