Акцию против эвтаназии бездомных животных проведут в Барнауле

Зоозащитники считают закон сомнительным, непрописанным и недоработанным

23 мая 2024, 19:15, ИА Амител

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/1232104

Акция против эвтаназии бездомных животных пройдет в Барнауле. Об этом сообщает "Алтапресс".

6 июня в АКЗС рассмотрят законопроект об обращении с животными, который вызвал недовольство зоозащитников. Они не пригласили волонтеров в рабочую группу при разработке документа, а пункт об эвтаназии вызвал опасения.

В новом законе фигурирует понятие "пункт временного размещения", где животных будут "умерщвлять гуманным способом", в отличие от приютов, где это запрещено. Однако не факт, что все хозяева исполнят обязательство о регистрации домашних животных.

Сотрудник приюта "Ласка" Софья Куликова считает, что закон вводит обязательную маркировку и регистрацию животных, но не гарантирует, что хозяева исполнят это обязательство и не продолжат выбрасывать животных. Она считает закон непрописанным и недоработанным и предлагает ориентироваться на успешные города, где есть системная работа по ОСВВ, а не на регионы, где все плохо.

4 июня в 19:00 зоозащитники планируют провести акцию в сквере им. Германа Титова, 9.