Акцию против эвтаназии бездомных животных проведут в Барнауле
Зоозащитники считают закон сомнительным, непрописанным и недоработанным
23 мая 2024, 19:15, ИА Амител
Акция против эвтаназии бездомных животных пройдет в Барнауле. Об этом сообщает "Алтапресс".
6 июня в АКЗС рассмотрят законопроект об обращении с животными, который вызвал недовольство зоозащитников. Они не пригласили волонтеров в рабочую группу при разработке документа, а пункт об эвтаназии вызвал опасения.
В новом законе фигурирует понятие "пункт временного размещения", где животных будут "умерщвлять гуманным способом", в отличие от приютов, где это запрещено. Однако не факт, что все хозяева исполнят обязательство о регистрации домашних животных.
Сотрудник приюта "Ласка" Софья Куликова считает, что закон вводит обязательную маркировку и регистрацию животных, но не гарантирует, что хозяева исполнят это обязательство и не продолжат выбрасывать животных. Она считает закон непрописанным и недоработанным и предлагает ориентироваться на успешные города, где есть системная работа по ОСВВ, а не на регионы, где все плохо.
4 июня в 19:00 зоозащитники планируют провести акцию в сквере им. Германа Титова, 9.
20:05:44 23-05-2024
А я за усыпление бездомных и опасных животных. Я б пошел нна акцию за такую меру.
20:33:12 23-05-2024
Попросить разойтись, не актуально
21:00:13 23-05-2024
Ласка так хорошо защищает нас от животных, что не перекрёстке Чернышевского-Революционный уже третье поколение бездомных псов подрастает. Город - искусственная среда обитания, созданная человеком, и человек вправе регулировать в нём всё, в том числе и численность животных. И безнадзорных здесь быть не должно. Хорошо бы украсить сквер фотографиями людей, погибших от нападения стай диких зверей.
21:10:03 23-05-2024
а акцию согласовали в администрации или для них не обязательно
22:10:53 23-05-2024
За все свои зоохотелки турбозоофилы должны и будут платить сами из своих сбережений-доходов.
22:48:49 23-05-2024
Да украсить! десятками тысяч фотографий уничтоженных, убитых, расстрелянных, растерзанных собак. С Донбаса спасают и вывозят прибитых во всех смыслах войной собак в мирную жизнь, а здесь жопники, сбежавшие с деревень, горланят об убийстве собак. Именно эта часть новоявленного населения города имеет деревенскую черствость к умерщвлению животных. Барнаул - не Москва, это часть громадного сельскохозяйственного региона, где в поселках собака - это неотъемлемая часть жизни и быта.
00:01:00 24-05-2024
Андрей (22:48:49 23-05-2024) Да украсить! десятками тысяч фотографий уничтоженных, убитых... Тебе нравится ходить по городу украшенному результатами жизнедеятельности бездомных псин? Любишь вонь и собачью шерсть везде? А нормальным людям это не нравится. Объясни цель пожизненного содержания этих созданий?
00:02:52 24-05-2024
Андрей (22:48:49 23-05-2024) Да украсить! десятками тысяч фотографий уничтоженных, убитых... В поселках отношение к псам намного проще. Набедокурила- стащила курицу, косо посмотрела на ребенка- в расход!
00:04:21 24-05-2024
Андрей (22:48:49 23-05-2024) Да украсить! десятками тысяч фотографий уничтоженных, убитых... Не стоит путать туризм с эмиграцией, как и домашних собак и одичавших псин.
22:53:53 23-05-2024
Каждому кто протиф - выдать принудительно на пожизненное содержание 1--2 псины, отчёт о привесе содержуемых ежеквартально в компетентную организацию, глядишь и собакенов на улицах станет меньше а так-же и радеющих за них.
00:05:22 24-05-2024
Ds (22:53:53 23-05-2024) Каждому кто протиф - выдать принудительно на пожизненное сод... Ну тут вы не правы. не 1-2 псины, а 1-1 стаи псин.
08:00:34 24-05-2024
Гость (00:05:22 24-05-2024) Ну тут вы не правы. не 1-2 псины, а 1-1 стаи псин. ... согласен
23:06:58 23-05-2024
Вот каждому демонстранту всучить на воспитание по две бездомные собаки и их зачипировать и зарегистрировать. Пусть делом займутся и не болтают а Ласке два десятка вручить.
01:02:21 24-05-2024
Все эти разговоры от неправильной постановки вопроса.
Если бы обозначили проблему, оценили варианты ее решения как экономически так и этически, и предложили взять на себя ответственность за варианты решения то было сразу все понятно всем.
Проблему мы знаем, а варианты решения такие:
1- усыпляем (жалко, но дёшево и возможно из бюджета)
2- содержим и отвечаем за возможый вред нанесенный обшеству, например нападения. (Дорого, и конечно за счёт зоозащитников)
И все, вопросов бы не осталось.
Протлем
06:00:16 24-05-2024
Всех участников перепивать и на учёт в дурку
06:47:57 24-05-2024
Не санкционировать этот митинг, а в случае неповиновения разогнать водомётами.
08:06:57 24-05-2024
Горожане ЗА эвтаназию! (06:47:57 24-05-2024) Не санкционировать этот митинг, а в случае неповиновения раз... Не не водометами, а стаям и бродячих собак, когда эта свора собак порвёт эту тусовку, может тогда хоть что то поймут
08:04:00 24-05-2024
Сначала надо сделать эвтаназию людям, которые выбрасывают на улицу собак и других животных. Честно, я против бездомных животных, я из боюсь, но вся суть в том, что не будь человек таким безответственным, то их было бы меньше, или вообще бы не было
08:39:57 24-05-2024
Гость (08:04:00 24-05-2024) Сначала надо сделать эвтаназию людям, которые выбрасывают на... Они и без выбрасывателей прекрасно плодятся.
08:27:42 24-05-2024
Господа сотрудники СК и прокуратуры, обратите внимание на агрессивные высказывания так называемых зоозащитников, направленные на возбуждение вражды и ненависти по отношению к людям, пора уже под суд отдавать этих агрессивных "зоозащитников" за их провокационные высказывания!
09:41:01 24-05-2024
Предлагаю каждой участнице этого шабаша взять по одной(двух) собачке домой в качестве примера.
11:02:23 24-05-2024
ужас(( да вы звери, господа
15:25:38 24-05-2024
Гость (11:02:23 24-05-2024) ужас(( да вы звери, господа... Звери (млекопитающие) — животные, которые выкармливают своих детёнышей молоком. К этой группе относится и человек. Так что все норм. А ты не зверь?