Актер Анатолий Белый стал иноагентом
Также в перечень вошло еще несколько персон
16 декабря 2023, 15:00, ИА Амител
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов актера Анатолия Белого (Вайсмана), сообщается на сайте ведомства.
Решение обосновали тем, что артист участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию об органах публичной власти РФ. Сейчас 51-летний Белый живет за границей.
Также в список иноагентов попали бывший главред издания NGS в Красноярске и Новосибирске Андрей Затирко, бывший муниципальный депутат Хельга Пирогова, главред "Кавказского узла" Григорий Шведов и представитель организации "Гражданский совет"* Денис Соколов.
Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".
* Организация включена в перечень нежелательных организаций на территории РФ.
15:09:03 16-12-2023
Остались только Бабкина Газманов и Кобзон
17:12:59 16-12-2023
Гость (15:09:03 16-12-2023) Остались только Бабкина Газманов и Кобзон ... Кобзон давно на небесах уже...
06:59:26 17-12-2023
Гость (15:09:03 16-12-2023) Остались только Бабкина Газманов и Кобзон ... Совсем нет. Остались многие реально любимые актеры, писатели и музыканты. Уехали твари. Эта Толя Белая деньги для хохлов перегонял, отчизну свою проклинал. Ну и зачем нам его видеть здесь?
16:03:39 16-12-2023
Если чел действует в интересах недружественной страны,значит он враг своего народа.
18:22:25 16-12-2023
Гость (16:03:39 16-12-2023) Если чел действует в интересах недружественной страны,значит... а решение выноси в чьих интересах действует выносит кто?
07:05:04 17-12-2023
гость (18:22:25 16-12-2023) а решение выноси в чьих интересах действует выносит кто?... Толя Белый в августе этого года устроил в Израиле шумиху, что приезжает с гастролями Ленком, актеры которого не осудили СВО, и не уехали. Он сорвал людям гастроли из за их государственной позиции. Но сам вполне живет в Израиле, который убивает мирных палестинцев. В нем это все уживается. Так в чьих интересах педераста назвать педерастом?
09:08:53 17-12-2023
Гость (07:05:04 17-12-2023) Толя Белый в августе этого года устроил в Израиле шумиху, чт... сколько пафоса,а если исходить из реальной логики-чел провел рекламную компанию театра и все узнали что он приезжает с выступлением и что тут плохого,теперь о них многие слышали и захотят прийти посмотреть,любая шумиха вокруг имени,не важно плохая-хорошая вызывает интерес,ну а по поводу проживания- даже после ВОВ мирное население Германии не в чем не обвиняли,а сейчас это уже преступлением стало где ты проживаешь,да,к чему скатываются некоторые зомбированные особи
23:03:39 16-12-2023
В настоящей демократической стране он бы покончил жизнь самоубийством... Двумя выстрелами в затылок.
09:20:09 17-12-2023
Ну да он "дырявый"по понятию. А так ещё и своим коллегам не дал выступить в Израиле - это в обще трэндец. Идиот просто вот и всё.
12:03:51 17-12-2023
На СВО чорта!