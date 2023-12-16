Актер Анатолий Белый стал иноагентом

Также в перечень вошло еще несколько персон

16 декабря 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов актера Анатолия Белого (Вайсмана), сообщается на сайте ведомства.

Решение обосновали тем, что артист участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию об органах публичной власти РФ. Сейчас 51-летний Белый живет за границей.

Также в список иноагентов попали бывший главред издания NGS в Красноярске и Новосибирске Андрей Затирко, бывший муниципальный депутат Хельга Пирогова, главред "Кавказского узла" Григорий Шведов и представитель организации "Гражданский совет"* Денис Соколов.

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

* Организация включена в перечень нежелательных организаций на территории РФ.