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Актер Евгений Шишов погиб в Курской области во время боев

Звезда "Морских дьяволов", "Полицейского братства" и "Условного мента" защищал российскую территорию от противника

20 августа 2024, 20:25, ИА Амител

Фото: Кадр из фильма "Условный мент-2"
Фото: Кадр из фильма "Условный мент-2"

Актер Евгений Шишов погиб в возрасте 42 лет в Курской области в ходе военных действий. Об этом сообщает портал Kino-teatr.ru.

Шишов родился 28 февраля 1982 года. На его счету 19 работ в кино, среди которых самые известные это "Морские дьяволы", "Полицейское братство", "Условный мент" и другие.

Артист погиб, защищая территорию России. Иных подробностей смерти актера не приводится.

Курская область
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Комментарии 4

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Гость

21:09:57 20-08-2024

Война, это не кино.

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Гость

21:15:31 20-08-2024

Артисты должны народ развлекать
Срочники должны учиться военному делу
Зеки сидеть в тюрьме
А войной должны заниматься профессионалы
И командовать профессионалами должны супер-проофессионалы ...

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Гость

21:21:07 20-08-2024

Только в кино умирают не по настоящему.

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Гость

22:01:34 20-08-2024

Царствие Небесное воину!

  4 Нравится
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