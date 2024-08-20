Актер Евгений Шишов погиб в Курской области во время боев
Звезда "Морских дьяволов", "Полицейского братства" и "Условного мента" защищал российскую территорию от противника
20 августа 2024, 20:25, ИА Амител
Фото: Кадр из фильма "Условный мент-2"
Актер Евгений Шишов погиб в возрасте 42 лет в Курской области в ходе военных действий. Об этом сообщает портал Kino-teatr.ru.
Шишов родился 28 февраля 1982 года. На его счету 19 работ в кино, среди которых самые известные это "Морские дьяволы", "Полицейское братство", "Условный мент" и другие.
Артист погиб, защищая территорию России. Иных подробностей смерти актера не приводится.
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