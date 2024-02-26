Актер из "Глухаря" Канахин получил заочный пожизненный срок за госизмену
Он примкнул к террористической организации на Украине, участвовал в боях против ВС РФ в Херсонской области и дважды незаконно пересекал границу России
26 февраля 2024, 20:59, ИА Амител
Суд заочно приговорил актера из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина, участвовавшего в нападении на Брянскую область в составе "Русского добровольческого корпуса"*, к пожизненному заключению. Об этом сообщает РИА Новости.
Как установил суд, Канахин покинул Россию и в августе 2022 года вступил в "Русский добровольческий корпус"*. В составе вооруженного формирования он с января по март 2023-го участвовал в боях против российских войск в Херсонской области. 2 марта 2023-го он в составе группировки незаконно пересек госграницу в Климовском районе Брянской области, вступил в бой с российскими военнослужащими и совершил теракт против мирных жителей.
Позднее, 22 мая, аналогичное пересечение госграницы он совершил в Грайворонском районе Белгородской области.
* Запрещенная в России террористическая организация
21:28:09 26-02-2024
Россию освобождает от зла, что ли?
05:40:47 27-02-2024
Гость (21:28:09 26-02-2024) Россию освобождает от зла, что ли?...
Видимо.А всё добро в европе,в этом цветущем саду,удобрённом навозом.
09:06:02 27-02-2024
Гость (21:28:09 26-02-2024) Россию освобождает от зла, что ли?... Россию освобождает? Он убивает наших военных и мирных жителей Белгородской области. Именно эта Кирюша фоткалась со своей тряпкой, когда в первый раз напали на Белгородчину. И ты это называешь «освобождает»? Ты сам кто и откуда? Вот таким как ты - пятой колонне внутри страны, стоило бы порвать все возможные отверстия в организме, от пасти до выпасти…
07:51:34 27-02-2024
Во тварь
07:54:36 27-02-2024
В военной драме «Чужие крылья» Канахин сыграл предателя Родины, полицая-власовца --- офигеть, откуда знали
08:45:32 27-02-2024
Гость (07:54:36 27-02-2024) В военной драме «Чужие крылья» Канахин сыграл предателя Роди...
А ты умный... нет
09:06:56 27-02-2024
Гость (08:45:32 27-02-2024)
А ты умный... нет... А ты разделяешь его убеждения? Ты одобряешь его поступки? Ты сообщи нам. А мы меры примем к тебе.
11:06:12 27-02-2024
Что то хохлы оккупировали Амик. Пора их вычислять и на зону.