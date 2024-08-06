Актер из сериала "Глухарь" Владимир Новицкий умер в 46 лет
Прощание с артистом пройдет сегодня, 6 августа
06 августа 2024, 19:35, ИА Амител
Кадр из сериала "Мент в законе " (2012) / kino-teatr.ru
Актер Владимир Новицкий, сыгравший в сериале "Глухарь", умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает телеканал "360".
Актер ушел из жизни 2 августа. Прощание с артистом пройдет сегодня, 6 августа. Подробности смерти пока неизвестны.
Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Окончил ВТУ имени Б. В. Щукина. За его плечами роли в таких сериалах и фильмах, как "Глухарь", "Кодекс чести", "Сыщики", "Мент в законе", "Молодежка", "Вышибала", "Чего хотят женщины", Балабол" и др.
14:34:43 07-08-2024
в 40 обяз диспансеризация полная и особенно кардиолог 40 - самый критический возраст, если 40 пережил - то доживешь до 85 - 90 лет