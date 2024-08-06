Актер из сериала "Глухарь" Владимир Новицкий умер в 46 лет

Прощание с артистом пройдет сегодня, 6 августа

06 августа 2024, 19:35, ИА Амител

Кадр из сериала "Мент в законе " (2012) / kino-teatr.ru

Актер Владимир Новицкий, сыгравший в сериале "Глухарь", умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает телеканал "360".

Актер ушел из жизни 2 августа. Прощание с артистом пройдет сегодня, 6 августа. Подробности смерти пока неизвестны.

Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Окончил ВТУ имени Б. В. Щукина. За его плечами роли в таких сериалах и фильмах, как "Глухарь", "Кодекс чести", "Сыщики", "Мент в законе", "Молодежка", "Вышибала", "Чего хотят женщины", Балабол" и др.