Актер Владимир Стержаков рассказал о мрачных мыслях после обнаружения рака
Он вспомнил, как почувствовал себя плохо во время спектакля
13 мая 2024, 08:15, ИА Амител
Актер Владимир Стержаков во время программы "Секрет на миллион" вспомнил, как однажды почувствовал себя плохо во время спектакля.
По словам Стержакова, он упал через 18 минут после начала спектакля и кое-как смог доползти до кулис, чтобы вызвать скорую.
Актер был очень расстроен и обеспокоен своим состоянием. Он пытался выяснить у врачей, почему с ним произошла эта беда. Стержаков рассказал, что один из фельдшеров поставил ему неверный диагноз – четвертую стадию рака, хотя, по его словам, на тот момент у него была только третья стадия.
Актер признался, что из-за этих мыслей он даже подумывал о том, чтобы расстаться с жизнью.
"Я домой уже не хотел возвращаться. Быть обузой, быть мебелью. Маленькие пацаны, они все это будут видеть, Алле придется ухаживать за мной. Они все это будут переживать и так далее, и тому подобное. Я собирался на мост", – сказал актер.
09:52:12 13-05-2024
Только не озвучил "Секрет на миллион!", прокомментировав, что бережет родных и близких! А как сейчас жить родным и близким с его тайной??? Ведь родным точно важна искренность, без тайн!
17:08:05 13-05-2024
Гость (09:52:12 13-05-2024) Только не озвучил "Секрет на миллион!", прокомментировав, чт... Вы правда каждый раз верите, что этот секрет существует?!))))))