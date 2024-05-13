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Актер Владимир Стержаков рассказал о мрачных мыслях после обнаружения рака

Он вспомнил, как почувствовал себя плохо во время спектакля

13 мая 2024, 08:15, ИА Амител

Владимир Стержаков / Кадр из видео
Владимир Стержаков / Кадр из видео

Актер Владимир Стержаков во время программы "Секрет на миллион" вспомнил, как однажды почувствовал себя плохо во время спектакля. 

По словам Стержакова, он упал через 18 минут после начала спектакля и кое-как смог доползти до кулис, чтобы вызвать скорую. 

Актер был очень расстроен и обеспокоен своим состоянием. Он пытался выяснить у врачей, почему с ним произошла эта беда. Стержаков рассказал, что один из фельдшеров поставил ему неверный диагноз – четвертую стадию рака, хотя, по его словам, на тот момент у него была только третья стадия.

Актер признался, что из-за этих мыслей он даже подумывал о том, чтобы расстаться с жизнью.

"Я домой уже не хотел возвращаться. Быть обузой, быть мебелью. Маленькие пацаны, они все это будут видеть, Алле придется ухаживать за мной. Они все это будут переживать и так далее, и тому подобное. Я собирался на мост", – сказал актер.

Кино онкология Знаменитости

Комментарии 2

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Гость

09:52:12 13-05-2024

Только не озвучил "Секрет на миллион!", прокомментировав, что бережет родных и близких! А как сейчас жить родным и близким с его тайной??? Ведь родным точно важна искренность, без тайн!

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Хаха

17:08:05 13-05-2024

Гость (09:52:12 13-05-2024) Только не озвучил "Секрет на миллион!", прокомментировав, чт... Вы правда каждый раз верите, что этот секрет существует?!))))))

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