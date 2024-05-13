Актер Владимир Стержаков рассказал о мрачных мыслях после обнаружения рака

Он вспомнил, как почувствовал себя плохо во время спектакля

13 мая 2024, 08:15, ИА Амител

Владимир Стержаков / Кадр из видео

Актер Владимир Стержаков во время программы "Секрет на миллион" вспомнил, как однажды почувствовал себя плохо во время спектакля.

По словам Стержакова, он упал через 18 минут после начала спектакля и кое-как смог доползти до кулис, чтобы вызвать скорую.

Актер был очень расстроен и обеспокоен своим состоянием. Он пытался выяснить у врачей, почему с ним произошла эта беда. Стержаков рассказал, что один из фельдшеров поставил ему неверный диагноз – четвертую стадию рака, хотя, по его словам, на тот момент у него была только третья стадия.

Актер признался, что из-за этих мыслей он даже подумывал о том, чтобы расстаться с жизнью.