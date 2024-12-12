Актера Сергея Белоголовцева госпитализировали в Москве

Ему экстренно прооперировали аппендицит

12 декабря 2024, 15:40, ИА Амител

Сергей Белоголовцев / Фото: / Максим Григорьев / ТАСС

Сергея Белоголовцева доставили в хирургическое отделение с жалобами на колющие боли в животе и с температурой под 40 градусов. Об этом сообщает Mash.

10 декабря актер пожаловался на боли в подвздошной области. В этот момент он восстанавливался после инсульта в клиническом центре.

11 декабря его привезли в стационар с острым флегмонозным аппендицитом. Артиста экстренно прооперировали.

"Все нормально, аппендицит, вчера вырезали. Хочет домой, в субботу уже выписывается", – сообщила RT Екатерина, пресс-секретарь Белоголовцева.

Сергей Белоголовцев – создатель и актер комедийного сериала "33 квадратных метра". Также он снимался в "Ералаше", "Моей прекрасной няне", "Папиных дочках" и других российских сериалах.