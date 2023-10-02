Актив, который надо поддерживать. Герман Греф рассказал о роли человека в природе

По мнению президента Сбера, потенциальный вклад России в решение глобальной проблемы сохранения природы уникален

02 октября 2023, 15:30, ИА Амител

Природа. Экология / Фото: jcomp / Freepik

Природа – это актив, который надо поддерживать. И сегодня каждая страна должна определить свой набор показателей, которые будут отражать состояние и взаимодействие природы и общества. Об этом президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил на пленарном заседании "От экологии мышления к экологическому суверенитету" на международном форуме "Эко Алтай. Нить природы".

Греф подчеркнул, что человек – главный бенефициар даров природы, но при этом генерирует и самую большую нагрузку на экосистемы. По его словам, человечество осознало истоки экологического кризиса и пытается найти новые способы гармонизации взаимоотношений с природой.

Необходимо обращать внимание не только на материальный прогресс, но и на ESG*-индикаторы качества жизни человека. Соседние страны уже движутся по этому пути. Например, Академия наук КНР предложила новый показатель – показатель валового экосистемного продукта.

"Что касается России, наш потенциальный вклад в решение глобальной проблемы сохранения природы уникален. Росстат оценил стоимость природных ресурсов в нашей стране в 104 трлн рублей. Это 19% всех национальных богатств страны. И очевидно, что мы должны очень бережно этим пользоваться", – подчеркнул Герман Греф.

В качестве примера ответственного отношения к природе Герман Греф привел работы по оздоровлению озера Манжерок в Республике Алтай, которое деградировало из-за слабого водообмена. На восстановление озера планируется потратить 800 млн рублей, из которых половину суммы обеспечивает Сбер. Уже очистили 59% озера, первозданный вид водоем приобретет в ближайшие два-три года. А еще на озере планируют обустроить пляж.

*ESG (Environmental Social Governance, произносится как "инвайрементал сошиал гаверненс") – принципы деятельности компании, основанные, в числе прочего, на защите окружающей среды.