Активисты расчистили опасную пешеходную дорогу под ж/д мостом в Барнауле
На просьбу горожан откликнулись активисты из ЛДПР, которые решили в первую очередь реально помочь пешеходам в опасной зоне
02 февраля 2023, 14:36, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на то, что пешеходная дорога под железнодорожным мостом по проспекту Строителей давно не чищена. Ходить по дороге стало просто опасно, указали барнаульцы в одном из пабликов во "ВКонтакте".
Уже через несколько дней дорогу расчистили: так на просьбу горожан откликнулись активисты из Барнаульского отделения ЛДПР. Как пояснили в пресс-службе партии, было решено в первую очередь помочь пешеходам в опасной зоне, чтобы люди могли спокойно передвигаться.
Но на этом партийцы останавливаться не собираются: по словам заместителя координатора Алтайского реготделения ЛДПР Александра Лукашенко, проблему нечищеной дороги будут также решать через обращение в соответствующие органы.
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