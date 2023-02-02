Активисты расчистили опасную пешеходную дорогу под ж/д мостом в Барнауле

На просьбу горожан откликнулись активисты из ЛДПР, которые решили в первую очередь реально помочь пешеходам в опасной зоне

02 февраля 2023, 14:36, ИА Амител

Такой была пешеходная дорога / Фото: altai.ldpr.ru

Жители Барнаула пожаловались на то, что пешеходная дорога под железнодорожным мостом по проспекту Строителей давно не чищена. Ходить по дороге стало просто опасно, указали барнаульцы в одном из пабликов во "ВКонтакте".

Уже через несколько дней дорогу расчистили: так на просьбу горожан откликнулись активисты из Барнаульского отделения ЛДПР. Как пояснили в пресс-службе партии, было решено в первую очередь помочь пешеходам в опасной зоне, чтобы люди могли спокойно передвигаться.

Такой стала дорога после очистки

Но на этом партийцы останавливаться не собираются: по словам заместителя координатора Алтайского реготделения ЛДПР Александра Лукашенко, проблему нечищеной дороги будут также решать через обращение в соответствующие органы.