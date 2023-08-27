Активность клещей начала расти в Алтайском крае

С начала эпидсезона эти членистоногие покусали более семи тысяч человек

27 августа 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае после спада вновь начала расти активность клещей. За прошедшую неделю от их присасываний пострадали 96 человек.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, всего с начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратилось 7402 укушенных, в том числе 1975 детей. В Барнауле зарегистрировали 2593 пострадавших, из них 405 – детей.

"В настоящее время начинается осенний рост активности и численности клещей. С третьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Dermacentor, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа", – рассказали в ведомстве.

Также добавили, что высокая активность клещей клещей ожидается до конца сентября, однако одиночные активные особи могут попадаться и в октябре при условии теплой и сухой осени.