Активность клещей начала расти в Алтайском крае
С начала эпидсезона эти членистоногие покусали более семи тысяч человек
27 августа 2023, 07:45, ИА Амител
В Алтайском крае после спада вновь начала расти активность клещей. За прошедшую неделю от их присасываний пострадали 96 человек.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, всего с начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратилось 7402 укушенных, в том числе 1975 детей. В Барнауле зарегистрировали 2593 пострадавших, из них 405 – детей.
"В настоящее время начинается осенний рост активности и численности клещей. С третьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Dermacentor, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа", – рассказали в ведомстве.
Также добавили, что высокая активность клещей клещей ожидается до конца сентября, однако одиночные активные особи могут попадаться и в октябре при условии теплой и сухой осени.
15:33:38 27-08-2023
С чего клещи то появились, они обычно же по весне активные? Сейчас то что случилось? Еду и корона не дремлет
15:38:32 27-08-2023
С этими клещами и ростом заболеваемости ковидом в лес за ягодами не сходить и на мероприятия не в городе. Возвращения масочного режима и введения ограничений совсем не хочется. Лучше дома сидеть