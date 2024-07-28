Активность клещей продолжает снижаться в Алтайском крае

С конца марта от этих членистоногих пострадали более 6,3 тыс. жителей региона

28 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Клещ на пальце / Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 40 жителей Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Для сравнения: неделей ранее эти членистоногие покусали 52 человека.

Всего с начала сезона клещей (28 марта) в поликлиники с жалобами на укусы обратились уже 6312 человек, в том числе 1598 детей до 14 лет.

"Комиссионно подтверждено 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 15 случаев иксодовым клещевым боррелиозом", – рассказали в ведомстве.

Несмотря на низкую активность клещей, опасность быть укушенным сохраняется. При выездах на природу нужно по-прежнему быть осторожным.