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Актриса Ирина Пегова приехала отдохнуть на Алтай

Поклонники не только смотрят на красивую природу, но и обсуждают, как сильно Пегова изменилась из-за похудения

01 августа 2023, 08:14, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Российская актриса Ирина Пегова в социальных сетях рассказывает подписчикам об отдыхе на Алтае. После серьезного похудения она отправилась в отпуск.

Пегова отметила, что ее восхищает местная природа, а также рассказала о том, какие традиции чтут жители горной местности. 

"Здесь я наслаждаюсь традиционными алтайскими блюдами, можно отведать: маралятину, баранину, хариуса, таймень, колбу! А также попробовать алтайский мед с собственной пасеки и несколько видов травяного чая. Хорошо же!" – написала актриса.

Подписчики же обсуждают не только красоту гор, но и то, как Ирина Пегова изменилась после того как скинула 15 килограммов. 

Республика Алтай

Комментарии 17

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Гость

08:17:09 01-08-2023

Хорошая бабёшка

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Гость

08:17:54 01-08-2023

Пегова? Поклонники!!!??? Кто все эти виртуальные люди?

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Гость

08:33:23 01-08-2023

Хорошо что я не её поклонник...

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Гость

08:55:44 01-08-2023

Таймень? Так-так... и ничего так, без стеснения и угрызений совести жрём краснокнижную рыбу и ещё и хвастаемся?

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Гость

08:57:24 01-08-2023

А мне она нравится! Умница и красавица, с килограммами и без них!

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Гость

09:10:57 01-08-2023

хоть бы фотку к новостям про популярных людей лепили!? или они думают что мы всех их на лицо так помним...?

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Гость

09:35:54 01-08-2023

Гость (09:10:57 01-08-2023) хоть бы фотку к новостям про популярных людей лепили!? или о... А зачем их помнить или знать? Зрение от этого лучше или стул?

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Гость

09:45:02 01-08-2023

Гость (09:10:57 01-08-2023) хоть бы фотку к новостям про популярных людей лепили!? или о... вам гугл отключили?

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Гость

09:45:30 01-08-2023

Гость (09:10:57 01-08-2023) хоть бы фотку к новостям про популярных людей лепили!? или о... а зачем? кому надо тот и так знает, кому интересно тот загуглит

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Гость

09:16:44 01-08-2023

Ирина Пегова очень энергичный человек.А вот ещё и в Горном подзарядится... )

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Гость

09:42:18 01-08-2023

Она - красавица. Гораздо красивше тощих мымр с накачанными губищами, ж.пами, нарощенными ресницами и пр.

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Гость

11:08:04 01-08-2023

Гость (09:42:18 01-08-2023) Она - красавица. Гораздо красивше тощих мымр с накачанными г... Дык на вкус и цвет - товарищ арбуз.

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Гость

10:28:31 01-08-2023

Всё равно слишком мощная.

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Гость

20:29:47 01-08-2023

Гость (10:28:31 01-08-2023) Всё равно слишком мощная.... Запредельно, причем!

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Гость

16:18:36 03-08-2023

Прекрасная и талантливая актриса. Интересно где территориально на Алтае отдыхает Ирина... никто не знает?

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Андрей

20:21:48 03-08-2023

Гость (16:18:36 03-08-2023) Прекрасная и талантливая актриса. Интересно где территориаль... Загляните к ней на страничку в соц сети, уверен что там точно написала где она.

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Гость

10:51:10 04-08-2023

Андрей (20:21:48 03-08-2023) Загляните к ней на страничку в соц сети, уверен что там точ... Спасибо) посмотрела. Это курорт Марьин Остров в Чемале.

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