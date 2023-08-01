Актриса Ирина Пегова приехала отдохнуть на Алтай

Поклонники не только смотрят на красивую природу, но и обсуждают, как сильно Пегова изменилась из-за похудения

01 августа 2023, 08:14, ИА Амител

Фото: соцсети

Российская актриса Ирина Пегова в социальных сетях рассказывает подписчикам об отдыхе на Алтае. После серьезного похудения она отправилась в отпуск.

Пегова отметила, что ее восхищает местная природа, а также рассказала о том, какие традиции чтут жители горной местности.

"Здесь я наслаждаюсь традиционными алтайскими блюдами, можно отведать: маралятину, баранину, хариуса, таймень, колбу! А также попробовать алтайский мед с собственной пасеки и несколько видов травяного чая. Хорошо же!" – написала актриса.

Подписчики же обсуждают не только красоту гор, но и то, как Ирина Пегова изменилась после того как скинула 15 килограммов.