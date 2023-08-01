Актриса Ирина Пегова приехала отдохнуть на Алтай
Поклонники не только смотрят на красивую природу, но и обсуждают, как сильно Пегова изменилась из-за похудения
01 августа 2023, 08:14, ИА Амител
Российская актриса Ирина Пегова в социальных сетях рассказывает подписчикам об отдыхе на Алтае. После серьезного похудения она отправилась в отпуск.
Пегова отметила, что ее восхищает местная природа, а также рассказала о том, какие традиции чтут жители горной местности.
"Здесь я наслаждаюсь традиционными алтайскими блюдами, можно отведать: маралятину, баранину, хариуса, таймень, колбу! А также попробовать алтайский мед с собственной пасеки и несколько видов травяного чая. Хорошо же!" – написала актриса.
Подписчики же обсуждают не только красоту гор, но и то, как Ирина Пегова изменилась после того как скинула 15 килограммов.
08:17:09 01-08-2023
Хорошая бабёшка
08:17:54 01-08-2023
Пегова? Поклонники!!!??? Кто все эти виртуальные люди?
08:33:23 01-08-2023
Хорошо что я не её поклонник...
08:55:44 01-08-2023
Таймень? Так-так... и ничего так, без стеснения и угрызений совести жрём краснокнижную рыбу и ещё и хвастаемся?
08:57:24 01-08-2023
А мне она нравится! Умница и красавица, с килограммами и без них!
09:10:57 01-08-2023
хоть бы фотку к новостям про популярных людей лепили!? или они думают что мы всех их на лицо так помним...?
09:35:54 01-08-2023
Гость (09:10:57 01-08-2023) хоть бы фотку к новостям про популярных людей лепили!? или о... А зачем их помнить или знать? Зрение от этого лучше или стул?
09:45:02 01-08-2023
Гость (09:10:57 01-08-2023) хоть бы фотку к новостям про популярных людей лепили!? или о... вам гугл отключили?
09:45:30 01-08-2023
Гость (09:10:57 01-08-2023) хоть бы фотку к новостям про популярных людей лепили!? или о... а зачем? кому надо тот и так знает, кому интересно тот загуглит
09:16:44 01-08-2023
Ирина Пегова очень энергичный человек.А вот ещё и в Горном подзарядится... )
09:42:18 01-08-2023
Она - красавица. Гораздо красивше тощих мымр с накачанными губищами, ж.пами, нарощенными ресницами и пр.
11:08:04 01-08-2023
Гость (09:42:18 01-08-2023) Она - красавица. Гораздо красивше тощих мымр с накачанными г... Дык на вкус и цвет - товарищ арбуз.
10:28:31 01-08-2023
Всё равно слишком мощная.
20:29:47 01-08-2023
Гость (10:28:31 01-08-2023) Всё равно слишком мощная.... Запредельно, причем!
16:18:36 03-08-2023
Прекрасная и талантливая актриса. Интересно где территориально на Алтае отдыхает Ирина... никто не знает?
20:21:48 03-08-2023
Гость (16:18:36 03-08-2023) Прекрасная и талантливая актриса. Интересно где территориаль... Загляните к ней на страничку в соц сети, уверен что там точно написала где она.
10:51:10 04-08-2023
Андрей (20:21:48 03-08-2023) Загляните к ней на страничку в соц сети, уверен что там точ... Спасибо) посмотрела. Это курорт Марьин Остров в Чемале.